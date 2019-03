Feuerwehr löscht Containerbrand im Rosengarten

Ein Container im Ehinger Neubaugebiet Rosengarten ist am späten Donnerstagabend in Brand geraten. Gegen 21.45 Uhr bemerkte ein Anwohner Rauch in der Eugen-Bolz-Straße. Einsatzkräfte rückten an und entdeckten brennendes Papier in einem Container. Das Feuer hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. An dem Behälter aus Metall entstand nur geringer Sachschaden. Wie es zu dem Brand kam, weiß die Polizei noch nicht. Sie hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) entgegen.