Feuerwehr Kirchen hat einen neuen Abteilungskommandanten

Die Abteilung Kirchen der Freiwilligen Feuerwehr Ehingen hat sich am Samstag zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Die Wahlen der neuen Abteilungsführung standen bei der Versammlung im Feuerwehrgerätehaus im Mittelpunkt.

Andreas Figel ist neuer Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Kirchen und übernimmt somit das Amt von Heinz Hauler, der sich nach 22 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Einen neuen Stellvertreter gibt es auch. Christian Burger folgt auf Michael Spindler, der sich nach zehn Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stellte.

Derzeit umfasst die Abteilung Kirchen insgesamt 90 Mitglieder, davon 47 in der Einsatzabteilung, 22 in der Jugendfeuerwehr und 21 Kameraden in der Altersabteilung. Das Einsatzjahr verlief für die Abteilung Kirchen ruhiger als im Berichtsjahr 2021. Die Einsätze teilten sich auf in zwei Brandeinsätze, sieben technische Hilfen und einen Brandsicherheitswachdienst.

Im Bereich Ausbildung konnten nach der coronabedingten Pause Feuerwehrkameraden der Abteilung Kirchen wieder Lehrgänge besuchen und sich weiterbilden. Die Ausbildung zum Maschinisten haben Tom Bachmann, Kevin Draxler und Valentin Saum mit Erfolg abgeschlossen. Andreas Figel absolvierte an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal den Lehrgang zum Gruppenführer und schloss diesen mit Erfolg ab.

Simon Denzel und Franz Braig wurden zum Feuerwehrmann befördert. Florian Mayer und Johannes Stiehle bekamen das Dienstgradabzeichen des Hauptfeuerwehrmanns überreicht. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Gruppenführerausbildung wurde Andreas Figel zum Löschmeister befördert. Auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr standen auf der Tagesordnung. So wurde Johannes Miller für 15 Jahre, Stefan Rupp für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr geehrt. Karl Schenz kann auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Die Ehrenzeichen und die Urkunden wurden von Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner und Stadtbrandmeister Oliver Burget überreicht.

Der Abteilungsausschuss wurde neu gewählt. In ihren Ämter bestätigt wurden Martin Schrode (Schriftführer), Dominik Springer (Kassier), Melanie Miller, Armin Aierstock und Kevin Draxler (alle Beisitzende).