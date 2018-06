Feuerwehr holt neues Fahrzeug ab

Seit Kurzem steht das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 in der Ehinger Feuerwache. Eine zehnköpfige Delegation der Stützpunktfeuerwehr mit Stadtbrandmeister Oliver Burget und Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener hat die Neuanschaffung in Rankweil in Österreich abgeholt.

Das HLF 20 mit neun Sitzplätzen, 2400 Litern Wasser, 120 Litern Schaummittel und Rettungssatz wird das 26 Jahre alte Löschfahrzeug LF 16 TS ersetzen, das im Jahr 1991 unter Kommandant Rolf Rothmund vornehmlich zur Brandbekämpfung und zur Förderung von Wasser sowie für technische Hilfeleistungen beschafft worden war.

Schon im Jahr 2014 wurde die Maßnahme von der Feuerwehr angemeldet, da durch erhebliche Korrosionsschäden zwischen Aufbau und Fahrgestell, verbunden mit der mangelnden Pumpenleistung und der Überalterung von Fahrzeug und Gerätschaften, eine Instandsetzung des alten Fahrzeugs nicht mehr für sinnvoll erachtet wurde. Der Gemeinderat hatte daher in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 vor der erfolgten europaweiten Ausschreibung die notwendigen Mittel in Höhe von insgesamt 460 000 Euro bereitgestellt. Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 90 000 Euro.