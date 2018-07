Feuerwehr-Großeinsatz nach Gasalarm in der Innenstadt

Um 15.48 Uhr ist bei der Ehinger Feuerwehr am Donnerstag der Alarm eingegangen: Bei Baggerarbeiten für den Neubau der Donau-Iller-Bank in der Schulgasse, direkt vor dem Buck’s Höfle, wurde eine Gasleitung abgerissen. Ein lautes Zischen war zu vernehmen. Mit sechs Fahrzeugen und circa 30 Mann ist die Feuerwehr sofort vor Ort gewesen, auch die Polizei und ein Krankenwagen postierten sich vor dem Rathaus. Die Feuerwehr sperrte die Schul- und Sonnengasse ab.

Der Firma sei selbst aufgefallen, was passiert ist und sie habe richtig reagiert, sagt Stadtbrandmeister Oliver Burget. „Sie hat die Feuerwehr und den Gasversorger verständigt.“ Die Feuerwehr habe als erstes geprüft, ob Explosionsgefahr besteht. „Das haben wir am Austrittsort und an den umliegenden Gebäuden beim Buck’s Höfle gemessen.“ Die weiträumige Absperrung sei notwendig gewesen, da sich die Lage jederzeit ändern könne. Im Falle einer Explosionsgefahr hätte man die umliegenden Gebäude evakuieren müssen, sagt Burget. Doch letztendlich konnte Entwarnung gegeben werden. „Es hat sich herausgestellt, dass keine Explosionsgefahr bestand“, sagt der Stadtbrandmeister. Das Gas habe frei entweichen und sich in der Luft verteilen können. Die Gasleitung sei von Erdgas Südwest abgequetscht worden, dann sollte die undichte Stelle behoben werden. Das Zischen verstummte.

Die Feuerwehr kontrollierte im Buck’s Höfle nochmals die Lage. „Es ging glimpflich aus“, erklärte der Stadtbrandmeister.