Feuerwehr Frankenhofen wählt neue Führungsriege

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Frankenhofen-Tiefenhühlen ist am Samstag im Gasthaus zum Grünen Baum in Frankenhofen mit Markus Schmucker ein neuer Abteilungskommandant gewählt worden. Ihm steht Matthias Fundel zur Seite.

Abteilungskommandant Florian Schultes gab zunächst einen Rückblick auf das Jahr 2019, in welchem die Wehr keine Einsätze hatte. Dafür erinnerten sich die zwölf anwesenden aktiven Kameraden gerne an den Ausflug zu einer Straußenfarm und in ein Bulldog-Museum am Bodensee. Es gab zwölf Übungen. Stefan Leichtle, Jannik Pantel und Jonas Ströbele haben den Atemschutzlehrgang besucht. Beim Truppführerlehrgang haben im vergangenen Jahr Stefan Leichtle und Markus Schmucker teilgenommen. Joachim Pantel vermeldete einen positiven Kassenstand. Die von den Kassenprüfern vorgeschlagene Entlastung fiel einstimmig aus.

In ihrem Grußwort nannte Ortsvorsteherin Jutta Uhl die 19 aktive Mitglieder zählende Feuerwehr eine wichtige Einrichtung für die Aufgaben in der Gemeinde. So hätte die Wehr die Fronleichnamsprozession und den Martinsumzug gesichert. Beim Maifest waren die Kameraden für die Zeltwache zuständig. Außerdem waren sie für das Maibaumstellen, die Heckenpflege und das Fällen des Weihnachtsbaums verantwortlich. Jutta Uhl lobte die neuen Uniformen und stellte fest, dass die Renovierung des Feuerwehrgerätehauses gut geklappt habe.

Der Ehinger Stadtbrandmeister Oliver Burget lobte die Nachwuchsarbeit von Abteilungskommandant Florian Schultes und sagte, künftig käme es verstärkt auf die interkommunale Zusammenarbeit der Wehren an, um die Tagesverfügbarkeit weiterhin aufrecht zu erhalten. Burget hob ausdrücklich den Einsatz von Stefan Leichtle als Jugendgruppenleiter der Jugendfeuerwehr am Unterstützpunkt Alb mit Sitz in Dächingen hervor. Nach 14 Jahren in der Feuerwehr, davon einem Jahr als stellvertretender Abteilungskommandant und nunmehr neun Jahren als Abteilungskommandant stellte Florian Schultes sein Amt zur Verfügung, da er der Liebe wegen ins 50 Kilometer entfernte Ochsenhausen gezogen ist.

Der Leiter des Ehinger Rechts- und Ordnungsamts Ludwig Griener überbrachte die Grüße der Stadt und von Oberbürgermeister Alexander Baumann. Er zitierte das Ergebnis der Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts. Hiernach genießt die Feuerwehr allerhöchstes Ansehen, noch vor den Ärzten. Griener verwies auf die komplizierter werdende Technik und die Notwendigkeit des gemeinsamen Übens der Wehren.

In geheimer Wahl wurden auf jeweils fünf Jahre die Hauptfeuerwehrmänner Markus Schmucker zum neuen Abteilungskommandanten und Matthias Fundel zu seinem Stellvertreter gewählt. Der bisherige Stellvertreter Roland Baier war ebenfalls nicht mehr angetreten. In offener Wahl wurden Joachim Pantel als Kassier und Christian Bohner als Schriftführer bestätigt. Manuel Bohner und Roman Aierstock wurden als Ausschussmitglieder bestätigt. Für Markus Schmucker rückte Stefan Leichtle neu in den Ausschuss. Bestätigt wurde Kassenprüfer Stefan Scheible. Für Matthias Fundel wurde Jonas Ströbele als weiterer Kassenprüfer gewählt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Der neue Abteilungskommandant Markus Schmucker dankte seinem Vorgänger für die Arbeit und überreichte ein Geschenk. Mit den Worten „mir hat es Spaß gemacht“ verabschiedete sich der passionierte Motorradfahrer Florian Schultes von seinen Kameraden. Ludwig Griener wies darauf hin, dass die beiden neuen Abteilungskommandanten zunächst den Gruppenführerlehrgang absolvieren müssen und sodann vom Gemeinderat zu bestätigen sind.