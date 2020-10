Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag eine Autofahrerin bei einem Unfall in Ehingen. Die 20-Jährige war gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs.

BMW übersehen

Mit ihrem Opel bog sie nach links in die Pfisterstraße ab. Dabei übersah sie einen BMW-Fahrer, der in Richtung Schmiechgraben fuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Frau eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit.

Leichte Verletzungen

Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 11 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.