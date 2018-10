Feuerwehr baut Löschangriff aus der Donau auf

Für ihre Jahresübung hat die Feuerwehr Nasgenstadt einen Brand in dem unbewohnten Haus Annagasse 6 angenommen, aus dem es auch stark qualmte. Weil in dem Haus oft Kinder spielen, sind die beiden Atemschutzträger der Feuerwehr Nasgenstadt mit Hilfe der Steckleiter in das Gebäude eingedrungen, um es zu durchsuchen.

Währenddessen haben ihre Kameraden die Wasserversorgung aus der nahen Donau aufgebaut. Ein Saugkorb vorn am Rohr sorgte dafür, dass keine Verunreinigungen in die Schläuche eindrangen und die Pumptätigkeit nicht unterbrochen wurde. Auf beiden Seiten des Gebäudes wurde ein Löschangriff aufgebaut. Die beiden Atemschutzträger kamen nach der Durchsuchung des Gebäudes wieder hervor. Nach einer halben Stunde verkündete Kommandant Thomas Ströbele den applaudierenden Zuschauern, darunter auch Ortsvorsteherin Heile Heinrich und Stadtbrandmeister Oliver Burget: „Die Übung ist beendet.“