Ferienspaß 2022 in Kirchen

Unter dem Motto „Ferienspaß in Kirchen“ fand zum zweiten Mal für alle Kinder und Jugendlichen aus Kirchen und den Teilorten ein abwechslungsreiches und spannendes Programm statt, das die Kirchener Vereine und viele weitere Freiwillige zusammengestellt haben, sodass in den Sommerferien in und um Kirchen tolle Aktionen stattfanden.

Am 28. Juli konnten die Kinder bei Dipl. Reitpädagogin Alexandra Dangel in Deppenhausen unter dem Motto „Erlebnistag auf dem Bauernhof“ den richtigen und natürlichen Umgang mit Pferden kennenlernen.

Beim Besuch im Damwildgehege der Familie Bachhofer in Mühlen am 2. August konnten die Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren Hirsche, Rehe und Rehkitze hautnah erleben.

Der Feinklang Kirchen bot am 5. August an, beim Spielplatz Weißenried mit den Kindern gemeinsam am Lagerfeuer zu singen und zu musizieren.

Familie Saum aus Kirchen begrüßte am 9. August zwanzig Kinder auf ihrem Bauernhof bot zum ersten Mal den Programmpunkt „Abenteuer Bauernhof“ an. Gemeinsam versorgten die Kinder die Kälbchen und schauten beim Melken am Melkroboter zu.

„Feuerwehr erleben - Wasser Marsch“ hieß es am 11. August bei der Feuerwehr Kirchen. Spannend war es für alle Kinder, das Feuerwehrauto zu erkunden, zu entdecken und zu erfahren, welche Einsatzgeräte und Hilfsmittel die Feuerwehr Kirchen hat.

Thomas Metzler organisierte am 13. August mit seinen Jagdkollegen einen spannenden und informativen Vormittag mit dem Thema „Geheimnisvoller Lebensraum Wald“.

Kuchen am Stiel - Sti(e)lvoll Naschen, so hieß es am Mittwoch, den 17. August. Eine Gruppe von freiwilligen Frauen hat mit den Kindern lustige Cake-Pops gestaltet.

Die Tennisabteilung des Sportvereins Kirchen sorgte bei den Kindern mit ihrem Programmpunkt „Tennis mal anders“ am 24. August für jede Menge Spaß.

Ein Nagel-Faden-Board gestalteten die Kinder am 25. August mit Holz, Farbe, Nägeln und bunten Schnüren. Eine Gruppe aus freiwilligen Helfern hat sich dieses tolle Angebot überlegt.

Einen erlebnisreichen und sehr informativen Nachmittag über kleine Welpen erlebten zwanzig Kinder am 27. August auf dem Hundeübungsplatz in Kirchen.

Die Abteilung Jugend der Sportfreunde Kirchen organisierte am 1. September auf dem Semmelbühl ein eintägiges Trainingslager, bei dem sich alles um den Spaß am Fußballspielen drehte.

Mit einem Kinoabend, der von der Musikkapelle Kirchen organisiert wurde, ging der „Ferienspaß in Kirchen“ am 3. September zu Ende.