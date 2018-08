Ferienkinder erkunden die Feuerwehr

Ein Besuch bei der Ehinger Feuerwehr hat im Ferienprogramm der CDU einen ganz hohen Stellenwert. So haben am Montag insgesamt 40 Kinder am Vor- und Nachmittag die Ehinger Feuerwehrwache ganz genau unter die Lupe genommen.

In Gruppen aufgeteilt machten sie sich auf zu ihrer Erkundungsreise. Ganz besonders „cool“ war die Fahrt mit dem TLF 16/25. Mit einer Ladung Kinder an Bord ging es bis zum Segelfliegerhang und dort, 50 Metern außerhalb des Straßenverkehrs, wurde sogar mal die Sirene angeschaltet. Aber auch die Löschversuche, die sie unter Anleitung der aktiven Feuerwehrmitglieder und der Betreuer der Jugendfeuerwehr vornehmen durften, fanden die Sechs- bis Zwölfjährigen super.

Die Ehinger Feuerwehr verfügt über eine Atemschutzstrecke, auf der alle Atemschutzträger einmal im Jahr trainieren müssen. Marina Peterka zeigte den Kindern die Strecke, die normalerweise in völliger Dunkelheit bewältigt werden muss, die Kinder krabbelten dann doch lieber bei Licht durch die Käfige. Ihre Kameraden verfolgten derweil auf dem Monitor, wo sich die anderen Kinder aufhielten.

Eine Gruppe marschierte in den Schlauch-Turm um zu sehen, wie die Schläuche dort nach Einsätzen getrocknet werden. Ganz genau inspiziert wurde natürlich auch das Feuerwehrfahrzeug, mit dem sie unterwegs waren. Robin Neugebauer zeigte ihnen Schaummittel, A-, B-, C- und D-Rohre. Er erklärte, dass mit den A-Rohren Wasser zum Löschen aus Hydranten angesaugt wird, und dass mit dem Drucklüfter von den Feuerwehrleuten verrauchte Räume bearbeitet werden.