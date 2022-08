fEinklang beteiligt sich am „Ferienspaß in Kirchen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Initiatoren Sonja Burger und Norbert Huber vom Liederkranz Kirchen organisierten auch dieses Jahr wieder Programmpunkte für das Kirchener Ferienprogramm. Für Freitag, den 5. August war „Singen am Lagerfeuer“ angesagt. Kinder und ihre Eltern trafen sich am späten Nachmittag auf dem Waldspielplatz Richtung Mundingen zum gemeinsamen Singen und Grillen. Da während der Schulferien keine Chorproben stattfinden, nutzten einige Chormitglieder vom fEinklang die Gelegenheit zum Mitsingen. Mit den Kindern wurden Lieder gesungen, die sie aus dem Kindergarten und der Grundschule kennen. Wegen der Waldbrandgefahr hat sich ein offenes Lagerfeuer verboten. So wurde kurzerhand ein Gasgrill eingesetzt. Das hat dem Spaß der Kinder keinen Abbruch getan, denn allen haben die Würstchen geschmeckt. Auch wenn es so aussah, als ob die Väter für das Grillen zuständig wären und die Mütter für das Singen, so stimmt das nicht, wie das Bild zeigt. Alle Beteiligten hatten ihren Spaß am Singen und am Grillen, bis es dunkel wurde und wegen des einsetzenden Regens alles schnell aufgeräumt werden musste.