Feierliche Amtsübergabe am Gymnasium

Feierlich wurde am Freitag die Amtsübergabe am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen vollzogen: Wolfgang Aleker wurde nach 14 Jahren als Schulleiter des JVG verabschiedet, sein Nachfolger Tobias Sahm wurde ins Amt eingesetzt. Die Schüler haben die Feier mit ihren Beiträgen mitgestaltet, gleich zu Beginn etwa ließ das sinfonische Orchester Gänsehaut-Stimmung aufkommen.

Susanne Pacher, Schulpräsidentin vom Regierungspräsidium Tübingen, ließ Alekers Werdegang, mit Anspielungen auf Goethes „Faust“, noch einmal Revue passieren. 1954 in Ehingen geboren, trat Aleker seine erste Lehrerstelle in Filderstadt an. Schon da habe er gemerkt, dass Lernen mehr ist, als sich in Büchern zu vertiefen. Fest entschlossen habe er 1992 den Weg zurück ans JVG geschafft, dorthin, wo er auch sein Abitur gemacht hatte. In seinen 14 Jahren als Schulleiter habe er vieles bewegt: Ein neues Leitbild sei entstanden genauso wie eine neue Sporthalle und vieles mehr. Pacher dankte dem scheidenden Schulleiter für seine Arbeit. Durch seine Mitarbeit im Förderverein bleibe er der Schule weiterhin erhalten.

Meinungsstarke Persönlichkeit

„Schade, dass Sie gehen“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann. Aleker verlasse ein wohl bestelltes Haus. „Das Spannungsfeld zwischen Altbewährtem und neuen Herausforderungen wie der Digitalisierung hat er hervorragend gemeistert“, erklärte Baumann. Aleker habe auch die Partnerschaft mit der chinesischen Schule in Nanjing gefestigt, genauso wie Chinesisch als Fremdsprache fest verankert. Aleker sei eine „sehr meinungsstarke Persönlichkeit. Er setzt sich für seine Vorstellungen ein.“ Doch habe man immer gemeinsame Lösungen gefunden. „Es gab immer ein gutes Verhältnis zwischen Schule und Schulträger.“ Auch die Schüler, das Kollegium, die Eltern und die Schulleiter Ehingens richteten Grußworte an den scheidenden und den neuen Schulleiter.

Ein Film der Video-AG wurde zudem in der Aula gezeigt. Eine Umfrage in der Ehinger Innenstadt mit einem Foto des Schulleiters ergab: Viele sehen in ihm einen Malkünstler oder Musiker. Die kleinsten Schüler gaben vor laufender Kamera ihren persönlichen Eindruck wieder: Aleker laufe selbstsicher durchs Schulhaus, sei sympathisch, auch wenn er ein wenig streng aussehe, und er trage meistens Anzug, was ihm auch sehr gut stehe. Auch Aleker in Zahlen lieferte der Film: So habe dieser 12628 Zeugnisse unterschrieben.

Er gehe als glücklicher Mensch, sagte Wolfgang Aleker selbst, er habe alles für die Schule gegeben. Schulleiter sei auch eine Sisyphos-Arbeit, deshalb bedankte er sich bei allen, die ihn dabei unterstützt haben, die Steine emporgeschafft zu haben. Am meisten aber dankte er seiner Frau und seinen Töchtern, die auch gekommen waren. „Du übernimmst eine gute Schule“, sagte er an seinen Nachfolger gerichtet. „Pass auf sie auf.“

Schüler liegen ihm am Herzen

„Die Schüler liegen ihm am Herzen“, sagte Schulpräsidentin Susanne Pacher über den neuen Schulleiter. „Er ist verlässlich und lebt die Werte vor, die er von seinen Schülern einfordert.“ In Hessen geboren, das Abitur in Laupheim abgelegt, sei Tobias Sahm bereits seit 2001 Englisch- und Französisch-Lehrer am Ehinger Gymnasium. „Ab jetzt leiten Sie die Geschicke dieser Schule. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für die neue Tätigkeit.“ Das wünschte ihm auch der Oberbürgermeister. Sahm übernehme eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die er aber sicher meistern werde.

Der neue Schulleiter dankte seinem Vorgänger „für das gute Fundament, dass du gemeinsam mit der ganzen Schulgemeinschaft gelegt hast“. Ihm sei bewusst, dass große Aufgaben warten in einer sich ständig verändernden Schul- und Bildungslandschaft.

„Mein Wunsch ist, dass die Schule ein Ort ist, an dem junge Menschen nicht nur ausgebildet, sondern gebildet werden.“ Die Schüler, so Sahm, sollen später „selbstbewusst und stark durchs Leben gehen können“. Dazu habe er sich schon als Lehrer verpflichtet gesehen. Um das Schiff vorwärts zu bringen, wolle er nicht nur delegieren, sondern sich gemeinsam mit allen fürs Schiff JVG einsetzen. Auch Sahm dankte seiner Familie: Seine Frau, seine zwei Töchter und seine Eltern waren zur Feier gekommen.

Dieter Greulich, der stellvertretende Schulleiter, verabschiedete sich am Freitag ebenfalls. Er ist der neue Leiter des Anna-Essinger-Gymnasiums Ulm.