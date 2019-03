FDP tritt in Ehingen und Öpfingen mit eigener Liste an

Mit jeweils eigenen Listen tritt die FDP im Alb-Donau-Kreis zur Kommunalwahl in Ehingen und in Öpfingen an. Während die FDP in Öpfingen erstmals an den Start geht, waren die Freien Demokraten durch ihren Stadtrat Roland Ernst in der Vergangenheit über insgesamt drei Wahlperioden über die gemeinsame Liste mit den Freien Wählern im Gemeinderat in Ehingen vertreten.

Diesmal hat die FDP eine eigene Liste auf den Weg gebracht. Sieben Kandidaten aus dem liberalen Lager bewerben sich um ein Mandat im Ehinger Gemeinderat. Die Liste wird vom FDP-Kreisvorsitzenden Wolfgang Baumbast angeführt, ihm folgen Wolfgang Rösler, Andreas Wieser, Andreas Baumbast, Michael Vöhringer, Nevzet Nokic und Benjamin Bailer als weitere Kandidaten.

In Öpfingen bewerben sich Andrea Feniuk-Schmied, Thomas Ege, Günter Held, Peter Locher, Nadine Mika-Ruf und Martin Feniuk um einen Platz im Sitzungssaal des Öpfinger Rathauses.

Insgesamt 24 Kandidaten treten auf der FDP-Liste zur Kreistagswahl an. Hier stellen sich folgende Kandidaten den Wählern in den Wahlkreisen:

• Ehingen: Wolfgang Baumbast, Nevzet Nokic, Benjamin Bailer, Andreas Wieser, Michael Vöhringer und Andreas Baumbast

• Munderkingen: Thomas Ege

• Schelklingen: Andrea Feniuk-Schmied, Martin Feniuk, Günter Held Nadine Mika Ruf

• Blaubeuren: Uli Walter, Thomas Schwarz Dieter Fiebelkorn

• Erbach: Roberto Mella

• Laichingen: Uwe Schwarz, Karsten Beckers, Tristan Erz,

• Blaustein: Dr. Rebecca Ziegler, Jürgen Dumke,

• Langenau: Oliver Beck Robin Henschel

• Dietenheim: Thomas Motz und Dr. Yvonne Neuhäusler

In Balzheim, Berghülen, Erbach und Langenau bewerben sich Thomas Motz, Uwe Schwarz, Roberto Mella und Oliver Beck für die FDP zusammen mit den Kandidaten der Freien Wähler um ein Mandat in den dortigen Gemeinderäten.