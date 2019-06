FDP freut sich über Mitgliederzuwachs

Die Jugend wird immer politischer, stellte Vorsitzender Wolfgang Baumbast bei der offenen Mitgliederversammlung des FDP Kreisverbandes Alb-Donau im Ochsen Blaubeuren erfreut fest.

Ein Teil der jungen Wähler hat den Freien Demokraten bei den Europa- und den Kommunalwahlen ihre Stimme gegeben. Nicht nur das: Innerhalb weniger Wochen sind acht neue Mitglieder in die FDP eingetreten. Baumbast konnte einige der Neuzugänge bei der Mitgliederversammlung willkommen heißen. Das Alter der Neumitglieder liegt größtenteils zwischen 17 und 25 Jahren. „Angesichts dieser Entwicklung ist mir um unsere Zukunft nicht bange“, zeigte sich Baumbast zuversichtlich.

Die FDP ist erstmals im Alb-Donau-Kreis zur Kommunalwahl mit eigenen Listen angetreten, zur Kreistagswahl und zur die Gemeinderatswahl in Ehingen und Öpfingen. Zudem haben sich Kandidaten aus der Kreis-FDP auf freien Listen von Wählergemeinschaften für Gemeinderatsmandate beworben. So können nun insgesamt acht Freie Demokraten in Gemeinderäte der Region und in den Kreistag geschickt werden. „Das kann uns noch nicht zufrieden stellen“, so Baumbast, aber es ist ein guter Anfang.

Ortsverbände gründen

Nachdem die FDP in den vergangenen Legislaturperioden kaum auf kommunaler Ebene in Erscheinung getreten ist, möchten die Freien Demokraten ihr Engagement in den Städten und Gemeinden des Alb-Donau-Kreises weiter intensivieren und ihre Aktivitäten in der Region verbreitern, damit das erfreuliche Wahlergebnis gefestigt und ausgebaut werden könne. Wo sich dies aus struktureller Sicht anbiete, sollen auch Ortsverbände gegründet werden, um sich gezielt lokaler Aufgabenstellungen anzunehmen.