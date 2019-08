FC Schmiechtal und Türkgücü starten

Von Waltraud Wolf

Ideale Bedingungen herrschten am Donnerstagvormittag bei der Vorstellung der Fohlen in Riedlingen: bedeckter Himmel und angenehme Temperaturen. Gut gefüllt waren denn auch die Sitzreihen am Ring und nicht wenige standen erhöht auf dem Hochwasserdamm und schauten, was der Pferdezuchtverband beim Riedlinger Fohlenmarkt 2019 zu bieten hatte. Moderator und Auktionator Hendrik Schulze Rückamp brachte es am Ende der Vorstellung auf den Punkt: „Eine solche Qualität haben wir hier noch nie sehen können“ und machte neugierig auf die Auktion am ...