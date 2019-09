FC Schmiechtal gewinnt mit Mühe

Während Allmendingen in der Fußball-Kreisliga B1 gegen die TSG Ehingen II zu einem klaren Sieg kam, hatte der FC Schmiechtal in Granheim einige Mühe. In der B2 siegte Lauterach gegen Unterstadion.

Kreisliga B1

TSV Allmendingen – TSG Ehingen II 4:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Florian Stiehle (5., 34.), 3:0 Serdar Yavas (85.), 4:0 Deven Jovanovic (91.). - Das deutliche Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf“, sagte TSV-Trainer Harald Brobeil.

SV Granheim – FC Schmiechtal 3:4 (1:3). - Tore: 1:0 Georg Missel (3.), 1:1 Michael Müller (19.), 1:2 Christoph Heimberger (31.), 1:3 Felix Kiem (39.), 2:3 Michael Barth (50.), 2:4 Michael Müller (62.), 3:4 Martin Münch (76.). - Die Älbler zeigten gegen den Favoriten eine gute Form und gingen zunächst in Führung. Doch am Ende siegte der FC Schmiechtal.

SSV Ehingen-Süd II – SV Niederhofen 3:2 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Aaron Akhabue (12., 21.), 3:0 Samuel Kollmann (28.), 3:1, 3:2 Daniel Rieder (44., 74.). - Die Verbandsliga-Reserve sah schon wie der klare Sieger aus. Doch Daniel Rieder brachte die Gäste wieder heran. Für die Gastgeber gab es noch einmal Gelb-Rot.

SV Herbertshofen – SG Altheim II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Tim Letzgus (21.), 2:0 Manuel Kolb (65.). - Das Kellerduell gewann der SV Herbertshofen und kam dadurch zum ersten Sieg in dieser Saison.

Türkgücü Ehingen – SG Dettingen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Zakariya Assad (20.), 1:1 Fabian Baier (65.), 1:2 Rolf Hofmann (85.). - Türkgücü bestimmte eine Stunde lang das Geschehen, dann schlug Dettingen zu und entschied das Spiel für sich.

KSC Ehingen – SG Öpfingen II 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Lamin Dibba (35.), 1:1 Jurica Perak (50.). - Die tief stehenden Gäste verdienten sich dank der guten kämpferischen Leistung einen Punkt.

Kreisliga B2

SGM Altheim II/Andelfingen – FC Marchtal 0:6 (0:3). - Tore: 0:1 Alexander Schwald (3.), 0:2 Eigentor (18.), 0:3, 0:6 Florian Glökler (22., 79.), 0:4 Fabian Illich (54.), 0:5 Oliver Gnannt (59.). - Der FC Marchtal bot seine bisher beste Leistung und erziellte innerhalb einer Stunde sechs Tore.

SC Lauterach – SV Unterstadion 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Hannes Ritzler (39.), 2:0 Patrick Auberer (53.), 3:0 Dominik Auberer (56.), 3:1 Stefan Schoßer (76., FE), 3:2 Julian Forster (82.). - Bis zum 3:1 war Unterstadion harmlos. Als Stefan Schoßer einen Elfmeter verwandelt hatte, versuchten die Gäste, wenigstens einen Punkt zu retten.

TSV Riedlingen II – SV Unlingen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Jeremias Hahn (41.), 1:1 Szilard Babanics (45.). - Der SV Unlingen kommt heuer überhaupt nicht in die Gänge.

SpVgg Pflummern/Friedingen – Eintracht Seekirch 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 Tim Eckert (8.), 2:0 Said Ademi (49.), 3:0 Vinzenz Jochum (76.), 4:0 Pascal Rudolf (88.). - Im Kellerduell der Kreisliga B2 haben die Gastgeber einen hohen Sieg eingefahren.

FV Neufra II – SV Uttenweiler II 0:6 (0:3). - Tore: 0:1, 0:5 Jan Dollinger (5., 82.), 0:2, 0:6 Fabian Maurer (6., 84.), 0:3 Sebastian Traub (10.), 0:4 Tobias Moll (57.).