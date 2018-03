FC Schelklingen/Alb setzt sich beim starken Aufsteiger in Ehingen durch

Nach langer Erfolgsserie in der Fußball-Kreisliga A hat der TSV Türkgücü Ehingen einmal wieder eine Niederlage hinnehmen müssen – und das auf dem gewohnten Kunstrasenplatz. Lange Zeit hatten die Angreifer auf beiden Seiten kein Glück. Am Ende hatte jedoch Gast FC Schelklingen/Alb die Nase vorne.

SZ-Topspiel: TSV Türkgücü Ehingen - FC Schelklingen/Alb 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Timo Rothenbacher (78.), 0:2 Fabian Mayer (85.). - Auf dem Ehinger Kunstrasen am Wenzelstein entwickelte sich ein gutes Spiel. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Tzafer Moustafa zog die Fäden im Mittelfeld des Aufsteigers und schickte seine Stürmer immer wieder mit langen Flanken in Richtung Tor. Beim FC Schelklingen/Alb stand Timo Rothenbacher immer in vorderster Reihe und lauerte auf seine Chance. Doch die langen Bälle kamen nicht an und häufig liefen vor allem die Gästestürmer ins Abseits. So verlief die erste Halbzeit torlos.

Nach der Pause zeichnete sich zunächst FC-Torhüter Andreas Gaus gegen Tzafer Moustafa aus. Die Gastgeber wollten nun offensichtlich die Entscheidung. Einen scharf getretenen Freistoß von Moustafa wehrte ein Abwehrspieler der Gäste mit Kopfball ab. Es schien, dass am Ende ein 0:0 stehen würde, da die Angreifer viel zu unentschlossen waren und die Torhüter stets Herr der Lage blieben. Doch plötzlich ergab sich eine andere Situation: Der Türkgücü-Torhüter wurde ausgespielt und Goalgetter Timo Rothenbacher war zur Stelle. Türkgücü gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte, den Ausgleich zu erreichen. Als dann aber Fabian Mayer in der 85. Minute einen Alleingang mit dem 0:2 abgeschlossen hatte, war das Spiel gelaufen, zumal Schelklingen/Alb noch eine weitere gute Torchance hatte.

Türkgücü Ehingen hatte zwar insgesamt mehr Spielanteile, doch die Gäste hatten die besseren Torchancen. Daher hätte ein Unentschieden eher dem Spielverlauf entsprochen. - Reserven: 0:3.