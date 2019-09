FC Schelklingen/Alb gewinnt auch in Betzenweiler

Das echte Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A hat am Sonntag in Betzenweiler stattgefunden. Nach dem vorsonntäglichen Sieg des FC Schelklingen/Alb gegen Ertingen/Binzwangen folgte nun ein etwas glücklicher Sieg beim bis dato punktgleichen SV Betzenweiler. Bei den SF Kirchen ist endgültig der Knoten geplatzt, denn ihnen gelang der dritte Sieg in Folge. Die Aufsteiger SG Ersingen und SF Bussen verloren am Sonntag. Der SV Ringingen kann bisher nicht an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen.

SV Betzenweiler - FC Schelklingen/Alb 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Andre Kley (7.), 1:1 Fabian Argo (9.), 1:2 Fabian Mayer (92.). - Der SV Betzenweiler hatte am Sonntag nicht das Glück auf seiner Seite. Zweimal rettete die Latte für die Gäste und schon im ersten Durchgang ließ der Gastgeber einige Chancen liegen. In der zweiten Halbzeit hatte der SV Betzenweiler ein deutliches Chancenplus. „Mit der einzigen klaren Chance im zweiten Durchgang gelang der Mannschaft von Trainer Wilfried Staiger das entscheidende 1:2, so geht es, wenn man eigene Torchancen ausläßt“, sagte SV-Abteilungsleiter Gerhard Rief enttäuscht. - Reserven: 3:0 (gewertet).

SV Dürmentingen – SG Ersingen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Raphael Buck (25.), 2:0 Peter Weber (74.), 2:1 Christian Neuer (81.), 3:1 Patrick Schlegel (90.), 3:2 Miguel Paez-Zamora (95., FE). - In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war das 1:0 zwar etwas glücklich, doch aufgrund der Spielanteile nach der Pause war der Dürmentinger Sieg verdient. - Reserven: 3:1.

SF Bussen – SGM Daugendorf/Zwiefalten 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Alexander Beck (14.), 1:1 Jonas Haiß (40.), 1:2 Johannes Rueß (51.), 1:3 Simon Kley (58.). - Der Gastgeber ging zwar zunächst in Führung, musste aber vor der Pause noch den Ausgleich hinnehmen. Mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten sicherten sich die Gäste den zweiten Auswärtssieg. - Reserven: 5:9.

SF Donaurieden – SF Kirchen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Jürgen Heinzelmann (17.), 0:2 Tim Seebauer (41.), 1:2 Mathias Stetter (68.), 1:3 Markus Hecht (75.). - Laut Aussage von Pressewart Robin Kolleth fanden die Gäste gleich ins Spiel. Die Mannschaft von Christian Zittrell ist nach schwachem Rundenbeginn nun voll in der Verbandsrunde angekommen. Die SF Kirchen kamen am Sonntag zu einem verdienten Sieg. - Reserven: 1:2.

SGM Ertingen/Binzwangen - SV Ringingen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Müller (35.), 1:1 Christian Jäggle (60., Foulelfmeter), 2:1 Alexander Hecht (70.). - Laut Aussage von SGM-Trainer Bernd Rumpel war es in der ersten Halbzeit „ein Gekicke“. der SV Ringingen leistete im ersten Durchgang mehr Laufarbeit und führte zurecht. Nach der Pause war jedoch der Gastgeber effektiver und siegte daher nicht unverdient. - Reserven: 2:1.

Schon am vergangenen Freitag hatte der FV Schelklingen-Hausen in Oberdischingen 3:0 gesiegt (wir haben aktuell berichtet).