FC Marchtal gewinnt in Niederhofen

Nicht nur Pokalspiele im Fußball, sondern auch einige Testspiele haben am zurückliegenden Wochenende stattgefunden.

SV Niederhofen – FC Marchtal 3:4 (1:2). - Da die beiden Mannschaften in der ersten Pokalrunde Freilos hatten, nutzten sie den Sonntag zu einem Testspiel. Florian Glökler (8.) und Johannes Striegel (9.) schossen die Gäste rasch in Führung, ehe Daniel Rieder verkürzte. In der 54. und 60. Minute brachte Markus Hess den SV Niederhofen erstmals in Führung, doch Jan Maikler drehte mit Toren in der 69. und 90. Minute noch das Spiel.

SF Donaurieden – SC Lauterach 1:0 (0:0). - Nach torloser erster Halbzeit brachte Bernd Stetter die Sportfreunde in der 62. Minute in Führung.

FC Schmiechtal – FC Blaubeuren 1:10 (1:6). - Eine Nummer zu groß für den B-Ligisten war der Bezirksligist aus dem Bezirk Donau/Iller. Nur Michael Müller traf einmal kurz vor der Halbzeit zum zwischenzeitlichen 1:6.