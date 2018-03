FC Alb will sich gegen Türkgücü revanchieren

Unterschiedlich sind die beiden Mannschaften des SZ-Topspiels der Fußball-Kreisliga A1 am Sonntag, 25. März, in das Jahr 2018 gestartet: Während dem TSV Türkgücü ein Kantersieg gelang, hat Gegner FC Schelklingen/Alb sein Heimspiel verloren. Daher haben die Gäste im Topspiel Nachholbedarf. Dieses und alle anderen Spiele des 21. Spieltages beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: TSV Türkgücü Ehingen – FC Schelklingen/Alb (Vorrunde: 3:1). - Der Gastgeber hat schon lange kein Spiel mehr verloren und kann sich noch gute Chancen auf den Relegationsplatz ausrechnen. Gegenüber seinem Gegner hat der FC Schelklingen/Alb zwar noch viele Nachholspiele, sein Abstand zur Tabellenspitze ist jedoch sehr groß.

Am 17. September hatte Türkgücü, damals noch mit Spielertrainer Marco Di Martino, das Hinrundenspiel der beiden Mannschaften in Ingstetten überraschend gewonnen. Dass dieser Erfolg keine Eintagsfliege war, hat der Gastgeber inzwischen des Öfteren bewiesen. Nicht umsonst kann sich Türkgücü Hoffnungen auf Relegationsplatz zwei machen. Auf dem gewohnten Kunstrasenplatz soll die Erfolgsserie fortgesetzt werden.

Nicht zuletzt durch einige Heimniederlagen liegt der FC Schelklingen/Alb diese Saison nur im Mittelfeld der Tabelle. Nach der Heimniederlage gegen die SG Öpfingen können die Älbler kaum mehr in den Wettbewerb um den Relegationsplatz eingreifen. Mit ihrem Torjäger Timo Rothenbacher sind sie jedoch immer sehr torgefährlich und wollen dem TSV Türkgücü am Sonntag das Leben schwer machen.

SV Dürmentingen – SF Kirchen (Vorrunde: 3:3). - Diese beiden Mannschaften stehen sich schon zum dritten Mal in dieser Saison gegenüber. Während es auf dem Semmelbühl ein 3:3 gab, gewannen die Sportfreunde das Bezirkspokalspiel zu Beginn der Runde in Dürmentingen mit 2:1. Ein gutes Omen also für die Sportfreunde.

SV Oberdischingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (Vorrunde: 5:0). - Die Gäste spielen in dieser Runde wohl nur eine Statistenrolle. Durch den Weggang von Jens Hahn sind sie zusätzlich geschwächt. Alles andere als ein deutlicher Oberdischinger Sieg wäre eine Überraschung.

SF Bussen – TSV Riedlingen (Vorrunde: 1:7). - Das ist eine ungleiche Partie. Auch Trainer Nico Gleich hat die Sportfreunde bisher nicht auf die Erfolgsspur zurückgebracht. Die SF Bussen werden gegen den Tabellenführer aus Riedlingen auch zu Hause mit einer deutlichen Niederlage rechnen müssen.

SG Griesingen – SV Oggelsbeuren (Vorrunde: 2:1). - Durch ihren Sieg im einzigen Spiel am vergangenen Sonntag haben die Griesinger Boden gut gemacht und spielen ernsthaft um den Relegationsplatz zwei mit. Die Mannschaft von Marco Münch gilt am Sonntag gegen Oggelsbeuren als Favorit.

SV Betzenweiler – SG Öpfingen (Vorrunde: 2:1). - Diese Heimniederlage gegen Betzenweiler am 17. September hatte die SG Öpfingen sicher nicht einkalkuliert. Doch die Öpfinger sind in Auswärtsspielen öfters erfolgreicher als zu Hause und werden am Sonntag versuchen, die Scharte auszuwetzen.

SGM Ertingen/Binzwangen – VfL Munderkingen (Vorrunde: 2:3). - Erstmals in 2018 greift der VfL Munderkingen in die Spielrunde ein. Zunächst war er spielfrei und am vergangenen Sonntag fiel sein Heimspiel aus. Der Gastgeber hat bisher viele Wünsche offen gelassen, doch will die SGM sicher nicht zum zweiten Mal in Folge zu Hause verlieren. Zumindest ein Remis will das Team von Trainer Hartmut Pohl jedoch am Sonntag erringen.

Spielfrei ist der SV Ringingen.