FC Alb prüft den Tabellenzweiten

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A1 prüft der FC Schelklingen/Alb den Tabellenzweiten SV Betzenweiler. Um Punkte im Abstiegskampf geht es ebenfalls am Mittwoch, 9. Mai, in den Spielen des SV Oggelsbeuren gegen Dürmentingen und des SV Ringingen bei Pflummern-Friedingen. Außerdem treffen die im Tabellenmittelfeld dicht beieinanderliegenden VfL Munderkingen und SF Kirchen aufeinander.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SV Ringingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). - In seiner derzeitig starken Form dürfte sich der SV Ringingen auch vom Tabellenletzten nicht in Verlegenheit bringen lassen.

FC Schelklingen/Alb – SV Betzenweiler (Mittwoch, 19 Uhr). - Die knappe und etwas unglückliche Niederlage gegen Tabellenführer Riedlingen hat bewiesen, dass die Älbler zu Hause für jeden Gegner eine Gefahr darstellen. Doch die Gäste wollen ihren zweiten Tabellenplatz untermauern und den Vorsprung auf die drittplatzierte SG Öpfingen ausbauen.

VfL Munderkingen – SF Kirchen (Mittwoch, 19 Uhr). - Dieses Derby wird sicher viele Fans ins Donaustadion locken. Beide Mannschaften liegen im gesicherten Mittelfeld und können unbeschwert aufspielen. Die Munderkinger wollen den zweiten Heimsieg in Folge einfahren.

SV Oggelsbeuren – SV Dürmentingen (Mittwoch, 19 Uhr). - Beide Mannschaften sind noch nicht über den Berg und es droht am Saisonende die Relegation. Da der SV Oggelsbeuren in den zurückliegenden vier Heimspielen drei Siege eingefahren hat, will er gegen Dürmentingen an diese Erfolge anknüpfen.