Favoriten gehen im Bezirkspokal kein Risiko ein

Die Bezirksligisten haben sich in der ersten Runde im Bezirkspokal alle durchgesetzt. Am besten schnitt noch der SV Niederhofen ab, der dem FV Altheim lange trotzte. Türkgücü Ehingen besiegte den A-Kreisligisten SF Bussen nach Elfmeterschießen. auch am Freitagabend gab es im Spiel Ehingen II - FC Marchtal ein Elfmeterschießen.

SC Lauterach - Schwarz Weiß Donau I 0:4 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Lukas Ottenbreit (18., 25.), 0:3 Luan Kukic (38.), 0:4 Kevin Wehle (46.). - Anfangs hielt der SC Lauterach sehr gut mit. „Mit dem 0:1 war der Bann gebrochen“, sagte Gästetrainer Timm Walter. Doch nach dem 0:4 unmittelbar nach der Halbzeitpause stellten die Gäste das Toreschießen ein. Wermutstropfen für Schwarz Weiß: Jannik Sachpazidis hat sich schwer verletzt und fällt wohl lange aus.

TSG Ehingen II - FC Marchtal 6:7 (3:3) nach Elfmeterschießen. - Tore: 1:0 David Wörz, 2:0 Georgios Sarigannidis, 2:1 Jürgen Herzog (FE), 3:1 Mohamed Sangare, 3:2, 3:3 Jürgen Herzog (jeweils FE), Elfmeterschießen 3:4.

FV Neufea II - SV Bad Buchau 1:8 (0:5). - Der Bezirksligist ging kein Risiko ein und gewann entsprechend hoch.

SV Niederhofen - FV Altheim 1:3 (0:0). - Tore: 0:1 (55.), 0:2 (60.), 1:2 Christian Wieland (80.), 1:3 (90+4). - Nach Aussage von Markus Hügle war für den Kreisligisten mehr drin. Erst in der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung.

TSV Riedlingen II/FV Altheim II - SpVgg Pflummern-Friedingen 3:4 (2:2). - Nach dem unentschiedenen Pausenstand zogen die Gäste auf 2:4 davon und die Riedlinger konnten nur noch verkürzen.

SG Dettingen - SV Uttenweiler 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Volz, 0:2, 0:3 Florian Geiselhart (13., 50.), 0:4 Viktor Ruf (75.). - Nach mäßigem Spielverlauf zog sich der Kreisligist noch achtbar aus der Affäre.

TSV Rißtissen - SF Donaurieden 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Manuel Vollmer (32.), 1:1 Nik Semiak (79.), 1:2 Ruwen Stetter (80.). - Dieses Lokalderby war insgesamt ausgeglichen. Bis zum Schlusspfiff hoffte der TSV Rißtissen auf ein mögliches Elfmeterschießen.

SV Unterstadion - SV Seekirch 4:2 (0:1). - Tore: 0:1 (35.), 0:2 (46.), 1:2 Daniel Ried (65.), 2:2, 3:2 Julian Forster (75., 80.), 4:2 Daniel Ried. - Die Gäste vom Federsee überraschten, gingen in der ersten Halbzeit in Führung und erhöhten unmittelbar nach der Halbzeitpause. Dann allerdings drehte der SV Unterstadion das Spiel. Julian Forster und Daniel Ried trafen noch je zweimal.

SG Öpfingen II - SV Granheim 0:1 (0:0). - Erst nachdem Christian Engst Gelb/Rot gesehen hatte, kamen die Älbler in der 78. Minute zum Siegtreffer.

TSV Türkgücü Ehingen - SF Bussen 6:4 (2:2) nach Elfmeterschießen. Yunus Kilic gelang nach 35 Minuten die Führung, doch bis zur 80. Minute drehten die Gäste das Ergebnis, Mehmet Kaplan glich in der 85. Minute zum 2:2 aus und Türkgücü entschied das Elfmeterschießen für sich.

SGM Ertingen/Binzwangen - SGM Daugendorf/Zwiefalten 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Lukas Reiter (30.), 1:1 Simon Kley (55.), 1:2 Niklas Haiß (60., FE), 2:2 Johannes Jäggle (62.), 3:2 Lukas Reiter (85.). - In dem Spiel ging es hin und her. Doch am Ende waren die Gastgeber druckvoller und landeten einen etwas glücklichen Sieg.

TSV Allmendingen - FV Neufra 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Christian Münz (25), 0:2 Fabian Brehm (45.), 0:3 Mario Miller (75.). - „Die Gäste waren um die drei Tore besser“, sagte TSV-Trainer Harald Brobeil. Vor dem 0:1 scheitere Florian Stiehle mit einem Kopfball. In der 67. Minute hielt der Allmendinger Torhüter Martin Lecter einen Elfmeter.

Zweite Runde:

SV Herbertshofen - TSG Ehingen I 0:8 (0:2). - Bis zur Halbzeit konnte der Kreisligist das Ergebnis erträglich gestalten, doch gegen Spielende wurde es dann noch deutlich. Die Ehinger Tore erzielten: 0:1 Dominik Martin (10.), 0:2 Ivan Ivancic (28. Fallrückzieher), 0:3 Julian Guther (50.), 0:4 Daniel Post(64.), 0:5 Elias Madarac (66.), 0:6 Eigentor (82.), 0:7 Dominik Martin (85.), 0:8 Niklas Braun (90.). - Der Ehinger Torhüter hatte einen ruhigen Tag. In der zweiten Halbzeit kam Herbertshofen nur einmal gefährlich vor das Ehinger Tor.