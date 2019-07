Favorit TSG Ehingen gewinnt den Stadtpokal

Die Fußballabteilung der TSG Ehingen begeht heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Daher passte der Gewinn des Stadtpokals 2019 genau zu diesem Jubiläum. Bei der Siegerehrung am Sonntag erinnerte Bürgermeister Sebastian Wolf an dieses Datum.

Die TSG blieb an zwei Tagen ohne Niederlage und spielte nur einmal unentschieden. Der Erfolg ist noch höher zu bewerten, da Trainer Mohsen Younis fast ausschließlich mit Spielern der zweiten Mannschaft antrat.

Klare Sache

Im Finale am frühen Sonntagabend war Finalgegner Türkgücü Ehingen überfordert, obwohl das Team sich redlich bemühte. Schon nach acht Minuten brachte Fabian Heitele die TSG in Führung und Danil Butt erhöhte noch fünf Minuten vor der Halbzeitpause. Kurz nach Seitenwechsel erhöhte Smart nach einem Alleingang auf 3:0. Der vierte Treffer ging auf das Konto von Kristof Majewski (48. Minute). Die TSG Ehingen geriet dann noch in der 52. Minute in Gefahr, doch Torhüter Philipp Banks war bei einem gefährlichen Freistoß auf dem Posten. Er war Mitte der zweiten Halbzeit für Patrick Vonnier eingewechselt worden.

Groß war die Freude bei der jungen Ehinger Mannschaft, zu der sich dann auch Trainer Joachim Oliveira dazu gesellte. Außer dem Wanderpokal der Stadt Ehingen gab es für den Sieger noch 300 Euro. 200 Euro bekam der Zweite und 150 Euro der Dritte. Für den Vierten SG Dettingen gab es noch 30 Liter Bier. Zuvor hatte sich noch Ausrichter KSC Ehingen mit 3:0 gegen die SG Dettingen den dritten Platz gesichert.

Interessanterweise stand sowohl am Anfang als auch am Ende des Turniers ein Spiel TSG Ehingen - Türkgücü Ehingen. Beide Male blieb die TSG Ehingen Sieger.

Jeweils drei Spiele gab es in beiden Gruppen

Gruppe A: TSG Ehingen - TSV Türkgücü Ehingen 2:1, TSG Ehingen - SF Kirchen 1:1, TSV Türkgücü Ehingen - SF Kirchen 1:0. - 1. TSG Ehingen 3:2 Tore/4 Punkte, 2. TSV Türkgücü Ehingen 2:2/3, 3. SF Kirchen 1:2/1.

Gruppe B: KSC Ehingen - SV Herbertshofen 4:1, KSC Ehingen - SG Dettingen 1:0, SV Herbertshofen - SG Dettingen 0:0. - 1. KSC Ehingen 5:1 Tore/6 Punkte, 2. SG Dettingen 0:1/1, 3. SV Herbertshofen 1:4/0.

Das letzte Gruppenspiel musste wegen der schweren Verletzung eines Dettinger Spielers längere Zeit unterbrochen werden. Fabian Miehle musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Entscheidungen am Sonntag

Der zweite Spieltag begann mit den Halbfinals. Zunächst sicherte sich die TSG Ehingen mit einem 2:0 gegen die SG Dettingen die Teilnahme am Finale. Dasselbe gelang Türkgücü Ehingen mit einem 3:1 gegen den KSC Ehingen. Unterbrochen wurde das Programm durch ein Spiel der AH-Mannschaften des KSC Ehingen gegen Croatia Ulm, das die Ehinger 3:0 gewannen.

Endplatzierung: 1. und Gewinner des Stadtpokals: TSG Ehingen durch 4:0 gegen 2. TSV Türkgücü Ehingen, 3. KSC Ehingen durch 3:0 gegen 4. SG Dettingen, 5. SF Kirchen durch 4:0 gegen 6. SV Herbertshofen.