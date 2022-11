Fasziniert von Michel

Auch in diesem Schuljahr nahm die Grundschule der Längenfeldschule Ehingen am landesweiten Literatur-Lese-Fest, dem Frederick Tag, teil. Robert Rewitz, Bürgermeister der Gemeinde Altheim, gestaltete am 28. Oktober einen Vorlesetag unter dem Motto „20. Todesjahr von Astrid Lindgren – in Gedenken an eine weltberühmte schwedische Schriftstellerin“. Nach Informationen der Schulleitung waren dabei die Kinder der Klassen eins bis vier jeweils eine Schulstunde in die Mensa eingeladen.

Zunächst erfuhren die Schülerinnen und Schüler wichtige Einzelheiten aus der Biografie von Astrid Lindgren. Anschließend standen die verschiedenen Bücher der schwedischen Autorin im Mittelpunkt, wobei Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter oder Karlsson vom Dach nicht fehlen durften. Schließlich wurden die Bände rund um Michel aus Lönneberga genauer betrachtet. Hieraus las Robert Rewitz auch einige Seiten in einem Sesselstuhl vor. Die Kinder waren von Michel, dem frechen und starken Jungen, äußerst fasziniert. Der Effekt dabei: Die Schülerinnen und Schüler können künftig die Bücher von Michel aus Lönneberga in der schuleigenen Mediathek zum Lesen ausleihen.