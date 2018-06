Fast alle Entscheidungen sind gefallen – auf Granheim wartet eine Zusatzschicht

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben ihr letztes Saisonspiel gewonnen, sind aber noch nicht gerettet. Dagegen sicherte sich der VfL Munderkingen mit dem Sieg gegen Schlusslicht Ravensburg den Verbleib in der Landesliga. In der Regionenliga schloss die schon zuvor als Meister feststehende SG Altheim mit einem Sieg die Runde ab. Die SG Griesingen gewann zu Hause gegen Rottenburg. In der Bezirksliga entschied der SV Granheim II das Derby gegen die SGM MunderkingenII/Unterstadion für sich. In der Kreisliga erhielt SG Dettingen vor Spielbeginn den Meisterwimpel und überzeugte danach mit einem Sieg gegen die SGM Schussen-Federsee.

Verbandsliga: SV Granheim – FFV Heidenheim 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Ramona Schmid (44.), 1:1, 2:1 Lisa Pfänder (68., 72.), 3:1 Jennifer Eiberle (88.). - Nachdem sich Bellenberg mit dem Sieg über Tabellenführer Hegau den Verbleib in der Oberliga gesichert hatte und somit kein Verein aus der Oberliga in die Verbandsliga Württemberg absteigt, hatte Granheim den Relegationsplatz schon vor Anpfiff seines Spiels sicher und es bot sich die Chance, die Relegation zu vermeiden. Engagiert trat der SVG auf, doch offensiv setzte Heidenheim zunächst Akzente und hatte die erste dicke Chance (21.). Dann übernahm Granheim die Initiative. Ein vorüberziehendes Gewitter bremste den SVG, nach der Unterbrechung ging Heidenheim in Führung (44.). Die Gäste hatten die große Chance zum 2:0 (55.), die Torhüterin Silvia Bäuerle vereitelte. Nun kam der SVG in Schwung und zum 1:1: Ein Freistoß von Lisa Pfänder prallte von der Latte an den Rücken der FFV-Torhüterin und ins Tor (68.). „Mit dem Ausgleich haben wir wieder mehr Zutrauen bekommen“, so SVG-Trainer Steffen Kemedinger. Granheim wollte den Sieg, gewann viele Zweikämpfe und nutzte die Chancen: Erneut Pfänder schoss das 2:1. Die Gäste drängten aufs 2:2 und boten Raum für Konter. Nach Chancen von Uhl (74.) und Eiberle (77.) sorgte Jennifer Eiberle für die Entscheidung (89.). Der Jubel über den Sieg wurde getrübt, als das Musbacher Ergebnis bekannt wurde. Der SVM, der bei einer Niederlage hinter Granheim auf den Relegationsplatz zurückgefallen wäre, hatte gewonnen und bleibt in der Verbandsliga. Um das zu schaffen, muss der SVG das Relegationsspiel am 24. Juni (voraussichtlich in Granheim) gewinnen. Der Gegner wird im Entscheidungsspiel der Landesliga-Zweiten Erdmannhausen und Herrenberg ermittelt.

Landesliga: VfL Munderkingen – TSB Ravensburg 6:2 (6:1). - Tore: 1:0 Tanja Wiker (3.), 2:0, 3:0 Valentina Miele (5., 13.), 4:0 Karolin Batzer (16.), 5:0, 6:1 Janina Seebauer (25., 40.), 5:1 Denise Seibt (36.), 6:2 Melanie Ohlinger (48.). - Fokussiert auf das Ziel Nichtabstieg startete der VfL Munderkingen offensiv ins Spiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Ravensburg. Von Beginn an dominierte die Mannschaft von VfL-Trainer Christian Zittrell die Begegnung. So war für Zittrell „das Spiel nach 15 Minuten bereits entschieden“. Die erste Halbzeit war „eine klare Sache“, sagte Zittrell zur dominierenden Leistung seiner Mannschaft, die nach 45 Minuten bereits 6:1 führte. In der zweiten Halbzeit überzeugte sein Team weniger und zeigte eine „schlechte Leistung“, sagt Zittrell. Trotz der verpatzten zweiten Halbzeit war der Sieg für die Munderkinger Mannschaft aufgrund der ersten Halbzeit laut Zittrell auch in dieser Höhe verdient. Mit dem Erfolg sicherte sich der VfL Munderkingen mit 29 Punkten den siebten Tabellenplatz.

Regionenliga: SG Griesingen – FC Rottenburg 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Lena Leicht (25., 31.), 3:0 Jana Niemitz (76.). - Von Beginn an ging Griesingen konzentriert gegen den Tabellennachbarn Rottenburg zu Werke. In dem von SGG-Trainer Alex Knapp erwartet ausgeglichenen Spiel hatte Griesingen mehr Spielanteile als die Gäste aus Rottenburg, erarbeitete sich dadurch mehrere gute Chancen und nutzte sie. Trotz des Sieges reichte es für die SG Griesingen nicht, ihr angestrebtes Saisonziel des fünften Platzes zu erreichen, da auch der SV Oberndorf am letzten Spieltag siegreich war. So beendete Griesingen die Saison mit 33 Punkten auf dem sechsten Platz.

SV Unterjesingen – SG Altheim 2:3 (1:2). - Tore: 0:1, 0:2, 2:3 Angela Hospach (15., 25., 70.), 1:2, 2:2 (40., 60.). - Während es für den Meister aus Altheim am letzten Spieltag um nichts mehr ging, kämpfte Unterjesingen noch gegen den drohenden Abstieg. So gestaltete sich das Duell im Laufe der Zeit immer mehr zu einem „Kampfspiel“, sagte SGA-Spielführerin Tanja Kottmann. Nachdem Altheim bereits in der vergangenen Woche Meister geworden war, lief das Team in veränderter Aufstellung auf. So kamen laut Kottmann auch die Spielerinnen zum Zug, die davor nicht so oft eingesetzt worden waren. Da Altheim um das entscheidende Tor spielerisch besser war, war der Sieg aus Sicht von Tanja Kottmann auch verdient.

Bezirksliga: SGM Munderkingen II/Unterstadion – SV Granheim II 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Yvonne Oßwald (49.). - In dem Derby setzten sich die Gäste aus Granheim durch. Im Vergleich zum Spiel am Wochenende zuvor zeigte Granheim II laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald eine komplett andere Einstellung. Während der SV Granheim II in der ersten Halbzeit dominierte, verlief die zweite Halbzeit ausgeglichen. Für VfL-Trainer Christian Zittrell war der Sieg für Granheim verdient, da man der Mannschaft den größeren Siegeswillen angesehen habe. Mit dem Ergebnis liegen sowohl Granheim II als auch Munderkingen II/Unterstadion vor dem Relegationsplatz und sind gesichert.

SV Bingen/Hitzkofen – SG Öpfingen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Katharina Pfister (6.), 0:2 Rebecca Kneißle (29.), 0:3 Tatjana Bitterle (52.), 1:3 Vanessa Ott (73.). - Gegen Bingen/Hitzkofen zeigte die SG laut Spielerin Verena Bitterle am letzten Spieltag ihr „bestes Saisonspiel“. Über 90 Minuten war die SG laut Bitterle in allen Belangen überlegen. Die SV-Spielmacherin Vanessa Ott hatte die Öpfinger Defensive im Griff, wodurch Bingen/Hitzkofen nur wenige Akzente setzte. Nach dem verdienten Sieg beendet die SG Öpfingen die Saison mit 25 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Kreisliga: SG Dettingen – SGM Schussen-Federsee 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Yaren Cosgun (53.), 2:0 Patricia Geiselhart (61.). - Nachdem die SG vor Beginn den Meisterwimpel von Staffelleiterin Julia Traub überreicht bekommen hatte, setzte sich das Team von Patrick Baier gegen den Tabellendritten Schussen-Federsee durchsetzen. Dettingen feierte neben dem Sieg am letzten Spieltag eine gelungene Saison.

SC Blönried II – BSV Ennahofen 4:1 (3:0). - Tore: 1:0 Natalie Hampp (10.), 2:0, 3:0 Saskia Fischer (20., 22.), 3:1 Tülay Tarakcilar (63.), 4:1 Laura Walser (64.). - Gegen den Tabellenzweiten war für das ersatzgeschwächte Team aus Ennahofen laut Trainer Gerhard Geprägs nicht mehr drin. Seine Spielerinnen hätten zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. So entschied Blönried das Spiel mit drei frühen Treffern für sich. (no)