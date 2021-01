Fast 60 Jahre auf dem Platz: Josef Wekenmann, ein Schiedsrichter aus Leidenschaft

Einen großen Rückblick auf ein Leben mit dem Fußball kann Josef Wekenmann aus Altsteußlingen/Briel wagen. Seine fußballerische Laufbahn hatte im benachbarten Granheim begonnen. Das Interesse am Fußball wurde bei ihm schon früh geweckt: „Schon mit 16 Jahren, 1958, bin ich mit meinen Kameraden mit den Fahrrädern sonntags als Zuschauer zu den Heimspielen des SV Granheim gefahren“. Mit 18 Jahren begann Josef Wekenmann 1960 mit dem aktiven Fußball.

Schiri-Prüfung im Nebenzimmer des Gasthaus „Adler“ in Berg

1962 machte Wekenmann bei dem damaligen Schiedsrichterobmann Hans Braun aus Rißtissen die Schiedsrichterprüfung. Josef Wekenmann denkt noch heute an den damaligen schneereichen Winter, der vier Monate dauerte. Am Buß- und Bettag war die Prüfung im Nebenzimmer des „Adler“ in Berg. Mit der Leitung von Jugendspielen begann in der Saison 1963/64 seine Laufbahn als Schiedsrichter. Schon 1965 wurde er als Beobachter in der Bezirksliga eingesetzt.

Im Jahr 1966 entdeckte er bei seinem Heimatverein eine Lücke: Er begann mit dem Aufbau einer Reserve beim SV Granheim. Ab 1970 war er außer seinen Einsätzen als Schiedsrichter oft auch als Schiedsrichter-Beobachter in den Bezirksligen Donau/Iller, Bodensee und Riß eingesetzt. Sein Aufstieg als Schiedsrichter in die damalige 2. Amateurliga erfolgte 1971, zwei Jahre später schon in die 1. Amateurliga.

Schiedsrichter-Pause wegen seinem Beruf

Um die Meisterprüfung im Bauhandwerk abzulegen, machte Schiedsrichter Josef Wekenmann eine längere Pause, stieg dann aber in der Saison 1977/78 wieder ein. Es ging weiter mit dem Aufstieg als Schiedsrichter: Zunächst in die Oberliga Baden-Württemberg. Auf den Aufstieg zur Zweiten Bundesliga verzichtete Josef Wekenmann ab der Saison 1979/80 aus beruflichen Gründen. Er war dann aber zwei Jahre Assistent bei Bundesliga-Schiedsrichter Heinz Aldinger.

Wekenmann organisiert Wanderungen für den Schiri-Ausschuss

Ab der Saison 1982/83 leitete Josef Wekenmann nur noch Spiele in den Bezirksligen, war aber weiterhin Beobachter bis zur Verbandsliga. Ab 2015 war er nur noch bei Hallenturnieren im Winterhalbjahr eingesetzt und hat noch bei der Futsal-Schulung mitgemacht.

Schiedsrichter Josef Wekenmann (Mitte) mit den Linienrichtern Berthold Schlegel (l.) und Hans Holzer (r.) vor dem Anpfiff des Spiels des TSV Allmendingen gegen die Stuttgarter Kickers zur Stadioneinweihung 1978 in Allmendingen. (Foto: privat)

Zusammen mit Heinz Werner Zwicknagel war Josef Wekenmann von 2001 bis 2012 in Ruit bei der Jugendschiedsrichter-Ausbildung tätig. Er hat immer noch gute Kontakte zu früheren Kollegen und organisierte 33 Jahre Wanderungen mit dem ehemaligen Schiedsrichter-Ausschuss.

Auch seine Frau hat er durch den Fußball kennengelernt

„Meine Schiedsrichter-Zeit war eine schöne Zeit und ich hatte fast 60 Jahre jede freie Minute mit Fußball zu tun“, sagt Josef Wekenmann rückblickend. Es passt zu ihm, dass er seine Frau Margarete bei einem Ehinger Pfingstturnier kennenlernte. Mit ihren Englisch-Kenntnissen war sie bei den damaligen internationalen Veranstaltungen eine wertvolle Hilfe für den Jugendleiter Willi Braig.

In der Serie „Leute vom Fußball“ blickt die Schwäbische Zeitung auf die vergangenen Jahrzehnte und berichtet über Persönlichkeiten, die diesen Sport in der Region geprägt haben oder noch immer prägen. In der heutigen sechsten Folge geht es um Josef Wekenmann aus Altsteußlingen/Briel. Bisher erschienen sind Beiträge über Felix Schelkle (21. Dezember), Franz Herre (9. Dezember), Jürgen Amendinger (1. Dezember), Siegfried Hummel (28. November) und Berthold Schlegel (17. November). Die Serie wird fortgesetzt.