Der Ehinger Fasnetsbus fährt wieder am Glombigen Donnerstag. Bereits seit 15 Jahren gibt es den Ehinger Fasnetsbus. Mehr als 2000 Fahrgäste nutzen jedes Jahr diesen bequemen Fahrservice der Stadt Ehingen.

Am Donnerstag, 14. Februar, ist der Vorverkauf für die Bustickets gestartet. Für zwei Euro sind die Fahrscheine im Ehinger Bürgerbüro, beim Kiosk Bucks Höfle, der Tabakecke Weinmann und bei Weine und Getränke Denkinger erhältlich. Selbst am Glombigen Donnerstag, dem 28. Februar, können Kurzentschlossene das Ticket noch nachts an der Verkaufsstelle beim Ehinger Bürgerbüro erwerben.

Sämtliche Busse des Shuttleverkehrs werden in der Lindenstraße vor dem Bürgerbüro halten. Vier Haltestellen werden ausgeschildert. Fahrgastinformationen liefert der extra dafür vorgesehene beleuchtete Fahrplankasten neben dem Rathauseingang. Aus Verkehrssicherheitsgründen wird die Lindenstraße im Bereich zwischen der Einmündung Müllerstraße und der Zufahrt zur Tiefgarage Lindenplatz gesperrt. Auf insgesamt elf Linien sind die Omnibusse der Busunternehmen Bayer, Bottenschein und Rösch unterwegs. Auch die Gemeinden Griesingen, Öpfingen, Oberdischingen, Allmendingen, Lauterach, Rottenacker, Schmiechen, die Stadt Munderkingen sowie die Stadt Schelklingen werden bedient.

Geplant, koordiniert und organisiert wird der Ehinger Fasnetsbus federführend von der Stadtverwaltung Ehingen, von wo auch die Werbung geschaltet wird.

Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten der elf verschiedenen Linien sind auf der Homepage der Stadt Ehingen zusammengestellt und können dort eingesehen sowie ausgedruckt werden.