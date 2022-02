Fasnet im Kleinen in der GiAKo Ehingen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn schon die „richtige Fasnet“ nur ganz klein ausfällt, dann dürfen auch die kleinen Narrenfiguren nicht fehlen. Hier in der Grundschule im Alten Konvikt, wie in jedem Jahr. An dieser Vitrine müssen alle vorbei und so bekommen auch die Kleinen, die noch keinen Glompigen hier an der Schule erlebt haben, einen Eindruck von unseren Narren. Schön auf Abstand und überhaupt nicht „gruselig.“ Auch die Flure in der GiAKo sind wie in allen Jahren fasnetsmäßig geschmückt und es hängen acht große Bilder der wichtigen Ehinger Narren. Der ganz kleine Glompige kann kommen. Nimm dich in Acht, Omicron. Kügele Hoi!