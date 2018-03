Farbgewitter und aussagekräftige Steine im Kunstkeller

Richtige Farbgewitter erleben die Besucher im Gewölbe des Kunstkellers in Berg bei der Betrachtung der Bilder von Jürgen C. Ernst. Einen beruhigenden Kontrast dazu bilden die Plastiken aus Steinen, Stahlbändern und Holz von Theodor Oltean. Am Sonntag fand die Vernissage zur Ausstellung „Farbe, Stein und Eisen...“ statt.

„Wasser verrinnt – Steine bleiben“ – so hat Oltean seine Arbeiten betitelt. Kalksteine und Kieselsteine, die er von seinen Reisen mitgebracht hat, in immer anderen Formen und Farben, hat er mit Stahlbändern auf Holz, aus Abbruchhäusern oder einfach gefunden, fixiert. Durch Bearbeitung des Steins, des Holzes und mit der Verbindung von geschmiedetem Eisen sind reizvolle Skulpturen entstanden.

„Ich fühle das Material und gestalte, was meine Gedanken schön finden. Das Zusammenspiel von Tagesstimmung, Spontaneität und Zufall verhilft mir, an mein Schaffen zu glauben“, sagte Oltean über sein künstlerisches Arbeiten.

Kleinformatig sind die Werke, denen der Besucher in der Galerie Kunstkeller oben begegnet. „Das sind Papierarbeiten, in Schichten entstanden. Auf Papier kommt Transparentpapier, das mit Ölfarbe bearbeitet wurde. Teilweise habe ich Farbpartikel ausgekratzt, so dass die unterliegende Farbe stärker hervorgehoben wurde. Wie die Farben miteinander spielen, ist ein Experiment, das auch mal nicht glückt“, erklärte Ernst zu seinen Arbeiten.

Ganz anders seine großformatigen Bilder im Gewölbe, auch hier ist seine Experimentierfreude zu erkennen, fast immer sind die Bilder abstrakt als Experimente mit offenem Ausgang gedacht. Doch sind auch Achsen zu erkennen, die der Zufälligkeit Richtung geben und versuchen das angebliche Chaos zu bändigen.

Musikalisch gestaltet wurde die Vernissage von dem Pianisten Hannes Kalbrecht und der Sängerin Elisabeth Sporer. Chansons wie „La mer“ und „I feel pretty“ aus der Westside Story hatten sie für die Matinee gewählt.