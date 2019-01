„Fanta 4“ gewinnt Kirchener Turnier

Kurz nach dem Jahreswechsel haben die SF Kirchen ihr internes Vereins-Hallenfußballturnier ausgerichtet. 33 Spieler vom Alter der C-Junioren bis zur AH fanden sich in diesem Jahr in der Kirchener Turn- und Festhalle ein. Somit wurde ein Turnier mit acht Mannschaften gespielt. Gespielt wurde in Vierer- oder Fünfer-Teams mit jeweils mindestens einem jüngeren Jugendspieler, einem älteren Jugendspieler, einem aktiven Fußballspieler und einem AH-Spieler. Nach einem fast sechsstündigen Turnier stand am Abend der Sieger fest. Das Team „Fanta 4“ sicherte sich den Turniersieg vor der Mannschaft Gummibärenbande. Dritter wurde das Auswärtsteam vor der Mannschaft „Fünf“ vor „Halba“. Das Siegerteam bekam den SFK-Wanderpokal, die Mannschaften restlichen Platzierungen bekamen Sachpreise.