Der Basketball-Zweitligist Team Ehingen Urspring setzt zum Auswärtsspiel am Samstag, 13. Oktober, bei den Karlsruhe Lions einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 14.30 Uhr bei Bottenschein Reisen in Ehingen, Spielbeginn in Karlsruhe ist um 19.30 Uhr. Der Preis für die Fahrt im Fanbus beträgt zwölf Euro. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 11. Oktober, 16 Uhr, per E-Mail an fanbus@ehingen-urspring.de möglich.