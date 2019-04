Fanbus der Steeples nach Heidelberg– Erstes Play-off-Heimspiel beginnt früher

Das Play-off-Heimspiel des Teams Ehingen Urspring am Dienstag, 9. April, gegen Heidelberg beginnt eine Stunde früher als ursprünglich vorgesehen. Sprungball ist bereits um 18.30 Uhr, Einlass in die JVG-Halle ist ab 17.15 Uhr. Zunächst aber müssen die Steeples in der Viertelfinalserie auswärts ran, Spiel eins findet am Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, bei den MLP Academics in Heidelberg statt. Zu dieser Partie setzt das Team Ehingen Urspring einen Fanbus ein, Abfahrt ist am Samstag um 14 Uhr am Betriebshof der Firma Bottenschein in Ehingen. Der Fahrpreis beträgt zwölf Euro. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 12 Uhr, per E-Mail an fanbus@ehingen-urspring.de möglich.