Familienführung im Archäoparkin den Osterferien

Für Familien gibt es im Archäopark Vogelherd am Karfreitag, 15. April, am Mittwoch, 20. April und am Freitag, 22. April, in den Osterferien um jeweils 14.30 Uhr Führungen im Archäopark Vogelherd. An diesen Tagen können die Besucher erfahren, wie man ein Mammut jagt oder warum der Neandertaler ausgestorben ist und wie eisig die Eiszeit wirklich war? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen der Familienführungen beantwortet.

Erwachsene und Kinder begeben sich laut einer Pressemitteilung des Archäoparks auf eine Zeitreise zurück in die Eiszeit und erfahren auf einer abenteuerlichen Entdeckungstour wie unsere Vorfahren lebten und überlebten. Unterwegs auf dem Erlebnisrundweg werfen die Besucher einen Blick in die Vogelherdhöhle, in der alles seinen Anfang nahm.

Am Platz des Feuers werden die Familien zusammen mit zertifizierten Archäo-Guides mit Steinzeitwerkzeugen Feuer schlagen. Das öffentlich zugängliche „Parkcafé am Vogelherd“ stärkt die Besucher nach einem erlebnisreichen Aufenthalt mit Kaffeespezialitäten, Landkuchen sowie verschiedene Eissorten, kalten Getränken und weiteren Speisen.

Die Teilnahme an der Familienführung kostet 3,50 Euro pro Person, zusätzlich zum normalen Eintrittspreis in die Parkanlage. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, wird um eine Anmeldung unter www.info@archaeopark-vogelherd.de oder unter 07325 95 28 000 gebeten.