Familienausflug Chor fEinklang aus Kirchen

Der Chor fEinklang hat am 23. Oktober einen von Kristina Burget und Norbert Huber organisierten Herbstausflug mit allen Sängerinnen und Sängern und ihren Familien unternommen. Ziel des Ausflugs war das „Alte Lager“ in Auingen bei Münsingen.

Nach dem Bilden von Fahrgemeinschaften trafen sich alle zu einem gemeinsamen Frühstück beim Becka Beck in seiner „Schmatzkiste“ in Auingen. Dermaßen gestärkt wurde anschließend das „Alten Lager“ bei bestem Ausflugswetter besichtigt. Wegen der vielen „fEinklängler“ wurden zwei Gruppen gebildet. Jede hatte ihren eigenen Guide, mit dem man sich dann auf den Weg durch das Gelände der ehemaligen Kaserne machte. Viele Erklärungen um die geschichtlichen Hintergründe der Anlage sowie der einzelnen Gebäude reicher, trafen sich die Gruppen später zum gemeinsamen Fototermin an der ehemaligen Poststelle der Kaserne.

Da die Mitgliederzahl des Chores so schnell gestiegen ist, mussten neue Bilder für die Homepage des Chors und so weiter gemacht werden. Es zeigte sich dabei, dass ein Fotoshooting beim „fEinklang“ eine lustige Angelegenheit ist. Angefangen von den Aufnahmen aller Teilnehmer am Ausflug, bis hin zu den Portraits der einzelnen Stimmen und des Gesamtchors war das trotz der ernsten Angelegenheit für alle ein großer Spaß.

Danach teilten sich die Ausflügler wieder in zwei Gruppen. Die eine Gruppe nahm das Angebot wahr, sich im ehemaligen Truppenkino bei Popcorn und Co. unterhalten zu lassen. Die andere Gruppe zog es vor, an einer Führung mit Verköstigung der Essig-Manufaktur „Ausemländle“ mit Stephan Pöhler teilzunehmen.

Zum Ausklang des Tages fuhren alle später nach Dächingen in die „Krone“. Nachdem das ein oder andere Lied gesungen war, ging ein gelungener Ausflug zu Ende.