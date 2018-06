Familie Kraus gelingt der perfekte Einstand

Durch Zufall hat Narrenchef Peter Kienle von der Familie Kraus aus Griesingen erfahren, die bereit war, während der Fasnet die Bewirtschaftung der Lindenhalle zu übernehmen.

Die ganze Familie mit Rosi, Ehemann Manfred, Schwager Wolfgang, die Kinder Julia und Tim sowie 22 Hilfskräfte sind im Einsatz. Rosie Kraus, eigentlich Bauzeichnerin, hat vergangenes Jahr in der Lindenhalle bei der Fasnet mitgearbeitet, kannte von da die Örtlichkeiten und die Wege von der Küche in die Halle. 22 Hilfskräfte hatte sie zum Narrenball mitgebracht, niemand musste auf sein Essen oder Getränk lange warten, die Preise waren moderat, man sah überall bei den Gästen zufriedene Gesichter. „Handcreme auf dem Klo, das gab es noch nie“, lobte Roswitha Denkinger.

Zufrieden war auch Rosie Kraus mit ihrem Einstand beim Narrenball, sie selbst legte überall Hand an, wo sie gebraucht wurde, war an der Bar, beim Service in der Küche mit dabei und machte nach vielen Stunden nach dem Programmende im Restaurant beim Gespräch mit der SZ ihre erste Pause.

„Als Aushilfe arbeite ich in der Gastronomie seit 32 Jahren“, sagte Rosi Kraus.

Mit dem Verlauf des ersten Abends als Wirtin war sie sehr zufrieden. Gefragt, ob sie sich eine dauerhafte Bewirtschaftung der Linde und Lindenhalle vorstellen könne, erklärte sie: „Jetzt machen wir mal die Fasnet und dann sehen wir weiter.“ Abgeneigt schien sie nicht zu sein. (kö)