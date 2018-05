Falschalarm in der Tiefgarage

Ein oder mehrere Scherzbolde haben der Ehinger Feuerwehrmannschaft wohl ihren wohlverdienten Sonntagnachmittag nicht gegönnt. Gegen 15.30 Uhr drückten die bisher Unbekannten mehrere Feuermelder in der Tränkberg-Tiefgarage ein. Die so alarmierte Wehr rückte mit mehrern Einsatzfahrzeugen, Atemschutzträgern und der Drehleiter an.

Die mutwillige Falschalarmierung ist bei der Polizei zudem angezeigt worden. Diese nahm sofort die Ermittlungen auf. Sollten die Täter gefunden werden, wird ihnen nicht nur strafrechtlich eine empfindliche Strafe drohen. Der überflüssige Feuerwehreinsatz wird ihnen in Rechnung gestellt werden, was bei der Anzahl von Fahrzeugen und Feuerwehrmännern sicherlich nicht billig werden wird.