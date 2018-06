Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Gegen zwei Fahrer ermittelt die Ehinger Polizei. Einen der Beiden zog die Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht aus dem Verkehr. Er hielt sich zusammen mit anderen Jugendlichen an der Berkacher Straße auf. Die Jugendlichen waren so laut, dass die Anwohner nicht schlafen konnten. Die Polizei wies deshalb die Jugendlichen auf die Nachtruhe hin und schickte sie nach Hause.

Der 15-Jährige setzte sich anschließend auf seinen Motorroller und fuhr weg. Jedoch erkennbar schneller als erlaubt. Der 15-Jährige gab zu, den Roller umgebaut zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Er musste den Roller stehen lassen und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Die Polizei wird über die Ermittlungen auch der Führerscheinstelle berichten.

Honda in der Spitalstraße kontrolliert

Bereits am Donnerstag kurz vor 10 Uhr hatte die Polizei in der Spitalstraße einen Honda kontrolliert. Auch an diesem Auto war die Betriebserlaubnis erloschen. Denn auf dem Wagen waren die falschen Reifen, das Fahrwerk war verändert, Luftfilter und Aupuff entsprachen nicht den Bestimmungen und die Geräuschdämmung fehlte. Das alles machte das Fahrzeug nicht nur unsicher sondern auch lauter und deshalb umweltschädlich. Die Fahrerin musste den Wagen stehen lassen. Die 43-Jährige und der Eigentümer sehen jetzt auch Anzeigen entgegen.