Fahrradladen in Ehingen hat jetzt einen neuen Besitzer

Der 55-Jährige Manfred Ersing hat zum 1. April sein Ehinger Fahrradgeschäft an der Hauptstraße verkauft. Der Fahrradladen firmiert künftig unter dem Namen Radshop Ehingen und gehört dem Aulendorfer Unternehmen Respect Sport+ Rad. Ersing hat das Geschäft in Ehingen aus gesundheitlichen Gründen verkauft.

Seit dem Jahr 2010 hat Manfred Ersing sein Fahrradgeschäft in Ehingen, das im ehemaligen Fiat-Autohaus Boni an der Hauptstraße gegenüber der Jet-Tankstelle seine Heimat hat. Nun wird das Geschäft übernommen, neuer Geschäftsleiter ist Andreas Steiner aus Bad Schussenried. „Wir wollen, dass alles genau so weitergeht, wie bisher. Alle Garantien und Wartungen werden natürlich von uns übernommen, für die bisherigen Kunden soll sich nichts ändern“, sagt Steiner.

Wir wollen weiterhin den klassischen Radfahrer gut bedienen. Andreas Steiner

Was sich ändert, sind neue Marken, die in das Portfolio des Ehinger Radshops mit aufgenommen werden. „Wir werden künftig auch die Marken Flyer und Raleigh Univega im Angebot haben“, sagt Steiner. Ebenfalls fortgeführt werden soll das Mountainbike-Center. „Wir wollen weiterhin den klassischen Radfahrer gut bedienen“, sagt Andreas Steiner, der die Übernahme am verkaufsoffenen Sonntag, 7. April, offiziell einleiten wird.

Mehr entdecken: Sechs Wohnungen entstehen am Marktplatz

Mehr entdecken: Barbershop im amerikanischen Stil eröffnet