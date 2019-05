Für Griesingen geht es um viel

Die SG Griesingen hat am Mittwochabend den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A1 eingebüßt. Es wird im SZ-Topspiel gegen die SG Öpfingen für die Gastgeber aus Griesingen sicher schwer, dem SV Ringingen auf den Fersen zu bleiben. Die SG Öpfingen hat in den beiden letzten Spielen noch die Konkurrenten um den Relegationsplatz als Gegner Alle Spiele des vorletzten Spieltages beginnen am Sonntag, 2. Juni, um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SG Griesingen – SG Öpfingen (Vorrunde 1:3). - Man muss dem Staffelleiter ein besonderes Gespür zusprechen. An den letzten beiden Spieltagen der Saison 2018/19 spielt der längst feststehende Meister aus Öpfingen gegen die beiden Mannschaften, für die es um Relegationsplatz zwei geht. Nicht ohne Grund wurde die Partie SG Griesingen gegen SG Öpfingen als Top-Spiel ausgewählt. Dreimal in Folge hat die SG Öpfingen die Spiele gegen die SG Griesingen zuletzt mehr oder weniger deutlich gewonnen.

Schützenhilfe von den Öpfingern kann die SG Griesingen wohl kaum erwarten, denn die Gäste wollen im Wettbewerb der beiden nächsten Gegner sicher nicht Schicksal spielen. Außerdem will die SG Öpfingen den letztjährigen Rekord des TSV Riedlingen (77 Punkte) knacken. Und dazu fehlen noch zwei Siege. Obwohl sie am Donnerstag im Pokalfinale gespielt hat, wird die Mannschaft von Felix Gralla sicher am Sonntag im Punktspiel hellwach sein. Doch ganz ohne Chancen ist die SG Griesingen sicher nicht. Ehrgeiz und spielerisches Können wird die Elf von Trainer Marco Münch am Sonntag auf den Platz bringen.

TSV Rißtissen – SV Ringingen (Vorrunde 0:0). - „Wir haben noch zwei schwere Auswärtsspiele vor uns“, sagte Ringingens Pressewart Markus Schele nach dem Sieg gegen den SV Betzenweiler. In der Tat: Gastgeber TSV Rißtissen hat in der Vorrunde auf dem Hochsträß ein 0:0 erreicht. Zudem wollen die Gastgeber den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Der SV Ringingen will sich so kurz vor dem Ziel aber keine Blöße geben.

SV Dürmentingen – FV Schelklingen-Hausen (Vorrunde 2:4). - Der Gastgeber steht zur Zeit aufgrund der Tordifferenz auf dem vorletzten Tabellenplatz. Diese Platzierung könnte zumindest die Relegation bedeuten. Deshalb will der SV Dürmentingen sein letztes Heimspiel der Saison nutzen, um von dem gefährlichen vorletzten Platz wegzukommen.

SV Oberdischingen – SV Betzenweiler (Vorrunde 0:0). - Um ganz sicher zu gehen, benötigt der SV Oberdischingen noch einen Punkt zum Verbleib in der Liga. Diesen Zähler hat die Mannschaft von Markus Schmid am Sonntag gegen Betzenweiler im Visier.

SF Donaurieden – SF Kirchen (Vorrunde 1:1). - Die beiden Mannschaften sind Tabellennachbarn. Für beide gilt jedoch, dass sie in der Gefahrenzone platziert sind. Der Sieger dieser Partie ist in Sicherheit. Da die Gäste bisher in der Rückrunde enttäuschten, dürfen sie sich am Sonntag nicht erneut eine Blöße geben.

VfL Munderkingen – FC Schelklingen/Alb (Vorrunde 2:2). - Bei den Donaustädtern spielt heuer der Heimvorteil keine besondere Rolle. Mit erst 27 Punkten ist der VfL Munderkingen noch nicht aus dem Schneider. Allerdings zehren auch die Gäste vom Punktepolster in der Vorrunde und sie haben nach der Winterpause auf der ganzen Linie enttäuscht.

TSV Türkgücü Ehingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Vorrunde 1:0). - Die Ehinger Türken sind unberechenbar. Wie seinerzeit in Ertingen haben sie zuletzt auch in Justingen gewonnen. Theoretisch könnten die Gastgeber noch vom letzten Tabellenplatz wegkommen, doch die schlechte Tordifferenz von Türkgücü könnte am Ende bei einer Punktgleichheit den Ausschlag geben.

Spielfrei ist die SGM Daugendorf/Zwiefalten.