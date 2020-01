Für ein neues Dorfgemeinschaftshaus steht viel Geld bereit

In Altsteußlingen soll das bisherige Rathaus abgebrochen und durch ein neuzeitliches Dorfgemeinschaftshaus mit Pultdach ersetzt werden. Für den Fall eines positiven Förderbescheids hält die Stadt Ehingen im Haushalt für 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 850 000 Euro vor.

„Man kann zufrieden sein“, stellte Ortsvorsteher Josef Huber am Montag bei der Bekanntgabe der Planansätze für den Haushalt 2020 fest. Eine Rate in Höhe von 200 000 Euro ist für den Altsteußlingen und Briel betreffenden Breitbandausbau vorgesehen. Als Nachfinanzierung bei der Sanierung der Straße „Hinter Hofen“ stehen 110 000 Euro für den Abwasserkanal und 75 000 für den Straßenausbau bereit. Die Mitverlegung der Erdgasleitung im Zusammenhang des Breitbandausbaus ist mit 500 000 Euro berücksichtigt. Jeweils 40 000 Euro sind für die Planung von Kanal und Straße im Neubaugebiet angesetzt. Für die Planung der Breitbandversorgung im Neubaugebiet sind weitere 10 000 Euro berechnet.

Bei der Tiefbauunterhaltung stehen für Heimatpflege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wasserläufe, Kanalisation, Deponien, Pflege von Ausgleichsflächen und Feldwege je nach Bedarf insgesamt 18 500 Euro zur Verfügung.

Erhöht wurden die Zuschüsse für Kirchenchor und Albverein von jeweils 205 Euro auf 300 Euro. Die Sportgemeinschaft Altsteußlingen erhält wie bisher 550 Euro, die Kirchenpflege 64 Euro. Für die Sanierung erneuerungsbedürftiger Feldwege steht ein zusätzlicher Sonderposten von 40 000 Euro bereit.

Über die geplante Aufstellung von Begrüßungstafeln an den Ortseingängen berichtete Ortschaftsrat Robert Biesinger. Unter seiner Leitung hat sich eine Arbeitsgruppe mit der Gestaltung beschäftigt. Kein Problem bereitet Biesingers Aussage nach die Aufstellung am Ortseingang aus Richtung Münsingen. Von Ehingen her muss die Sache noch mit einem Anlieger geklärt werden. Aus Richtung Briel wäre eine linksseitige Aufstellung denkbar.

Mit den Anschlüssen von Haushalten in der Spitzgasse an die Erdgasversorgung ist nach Auskunft von Ortsvorsteher Josef Huber begonnen worden. Bis April rechnet Huber mit der restlichen Erschließung. Zur Information über das Einblasen von Glasfaserkabeln in die Hausanschlüsse ist im Juni eine Veranstaltung im Gasthaus Adler vorgesehen.

Bewährt hat sich nach Aussage des Ortsvorstehers die zweijährliche Dorfputzaktion. Dieses Jahr soll sie am Samstag, 28. März, stattfinden. Die Helfer treffen sich um 9 Uhr am Dorfplatz. In der Brieler Wanderhütte bereitet Ortschaftsrat Heinz Mang alles Nötige für einen gemütlichen Abschluss vor. Künftig soll jedes Jahr aufgeräumt werden.