Für das Kreismusikfest: Musiker kleiden sich neu ein

Nach 25 Jahren wechselt der Musikverein Kirchbierlingen nun die Uniform. Passend zum Kreismusikfest (12. bis 15. Juli) werden sich die Musikanten aus der Pfarrei neu einkleiden. Am Freitag durften die Musiker erstmals die maßgeschneiderten Uniformen in Augenschein nehmen. Auch letzte Änderungen waren da noch möglich.

Mehr als ein Jahr lang hat der Auswahlprozess der neuen Uniformen für den Musikverein Kirchbierlingen gedauert. Jeder der 94 Musiker wurde im Herbst vergangenen Jahres von den Mitarbeitern der Firma Schaber Trachtenmode aus Immenstadt im Allgäu vermessen – das Ergebnis haben die Mitarbeiter nun am Freitag mit ins Kirchbierlinger Musikerheim gebracht. „Die Uniformen sind nun fertig. Falls noch etwas nicht passt, können letzte Änderungen vorgenommen werden“, erklärt MV-Vorsitzender Reinhold Schick. Besonderes Augenmerk legten die Musiker aus der Pfarrei bei der Auswahl der Uniformen auf die gelben Westen – das Markenzeichen des Musikvereins Kirchbierlingen. „Es war für den Hersteller nicht einfach, unser Gelb zu finden“, sagt Schick und erklärt: „Die Westen in unserem besonderen Gelb waren Pflicht. Das haben sich auch alle Musiker so gewünscht. Denn das Gelb sticht überall heraus, uns erkennt man in jedem Festzelt“, so Schick, der die Anschaffung der neuen Uniformen auch als eine Art Aufbruchstimmung bezeichnet. „Alle sind nicht nur heiß auf das Kreismusikfest, sondern auch auf die Uniformen. Das schweißt uns noch mehr zusammen“, sagt Schick.

Denn der Musikverein, so der Vorsitzende, lege viel Wert auf die Präsentation der Kapelle. „Unsere bisherigen Uniformen stammen aus dem Jahr 1994. Viele sind ausgewaschen, runtergekommen. Die Uniformen sind einfach fertig“, betont Schick. Deswegen sei die Ausrichtung des Kreismusikfestes, gepaart mit dem 110-jährigen Bestehen des Vereins nun optimal, um sich neue Uniformen anzuschaffen. Der Verein hat dafür ein Team gebildet, das sich mehrere Vorschläge angeschaut hat. Herausgekommen ist nun eine schnittige Uniform für die Männer und ein Trachtendirndl für die Damen des Vereins.

Mehr als 100 000 Euro muss der Musikverein in die Hand nehmen, um die rund 100 Uniformen zu finanzieren. „Wir wollen, dass jeder Musiker nicht mehr als 100 Euro Eigenanteil bezahlen muss“, sagt Schick. Deswegen ist der Verein auch froh, dass durch Sponsoren, Zuschüsse und diverse Auftritte des Vereins schon eine gewisse Summe zusammengekommen ist. „Natürlich freuen wir uns über jeden, der noch ein paar Euro zuschießen möchte“, betont Schick. Denn die Uniformen bleiben im Besitz des Vereins. „Unser Ziel war es, dass wegen der Anschaffung der neuen Uniformen kein Musiker aus finanziellen Gründen aufhören muss. Das ist uns gelungen“, so Schick. Und um für die Zukunft gewappnet zu sein, hat der Verein bereits Reservestoffe gekauft. „Wir hoffen, dass wir erst in 25 Jahren wieder neue Uniformen brauchen“, sagt Schick. Offiziell vorgestellt werden die neuen Uniformen am 29. Juni beim Festakt zum 110-jährigen Bestehen des Vereins.