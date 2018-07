Fünftklässler kommen im Unterricht auf den Hund

Sabine und Thomas Schwerdtle von der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm haben gestern die Klasse 5b der Längenfeldschule besucht. Mit dabei waren Amy und Oxana, zwei ausgebildete Suchhunde mit beachtlichen Fähigkeiten.

Oxana Magyar Vizsla ist noch nicht ganz vier Jahre alt und bereits berufstätig. Zusammen mit ihrer etwas älteren Freundin Amy hat sie gestern Mittag auf dem Pausenhof der Längenfeldschule der Klasse 5b vorgeführt, wie man im Wald und anderswo verlorene Menschen aufspürt. Amy kam als Kind australischer Schäferhunde auf die Welt und ist ebenso wie ihre jüngere Kollegin Oxana Mitglied der Ulmer Rettungshundestaffel. Da die beiden den Weg von Ulm nach Ehingen kaum alleine gefunden hätten, wurden sie von ihren menschlichen Begleitern Sabine und Thomas Schwerdtle im Auto hierher gefahren.

Lösen Aufgaben spielerisch

"Wir haben euch Hunde mit Berufen mitgebracht", erklärte Sabine Schwerdtle den Kindern der Klasse 5b das Besondere an den munteren Tieren, die während der für sie doch ziemlich langweiligen Darstellung ihrer Daseinsberechtigung lieber mit einer Stoffratte aus Thomas Schwerdtles Rucksack spielen. Scheinbar spielerisch lösen die Hunde auch die ihnen von ihren Begleitern gestellten Aufgaben. "In einem Wald sucht Amy in 30 Minuten eine Fläche in der Größe von zehn Fußballfeldern ab", sagt Sabine Schwerdtle zu den staunenden Kindern. Innerhalb von Sekunden findet Amy auf dem Schulhof ein Kind, das sich um die Ecke versteckt hat. Oxana hat schon einmal einem kranken Pilzsammler das Leben gerettet. Den hatte sie nach einmaligem Schnuppern an einem seiner Kleidungsstücke innerhalb von 20 Minuten ausfindig gemacht.

Auf dem Schulhof demonstriert sie, wie sie dabei der Geruchsspur eines verschwundenen Menschen folgt. Mantrailer nennt man den von Oxana in 400 Ausbildungsstunden erlernten Beruf. Amy hat die Trümmerprüfung erfolgreich abgelegt. Die für das Unterrichtsfach "Mensch-Natur-Kultur" zuständige Lehrerin Michaela Haug hat die erfreuliche Begegnung der Schüler mit den Tieren gestern zustande gebracht.