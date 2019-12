Fünf Süd-Turniere an zwei Tagen

Insgesamt 42 Mannschaften sind am Wochenende bei fünf Jugendturnieren des SSV Ehingen-Süd in der Ehinger Längenfeldhalle am Ball gewesen. Es gab sehr spannende Spiele. Bei C-, D- und E-Junioren wurden die Endspiele jeweils mit 1:0 entschieden.

SSV-Jugendleiter Uwe Steinle freute sich, dass alle gemeldeten Mannschaften auch erschienen waren. Für die ersten drei bei C-, D- und E-Junioren gab es jeweils Pokale, für alle Mannschaften je einen Ball. Die Jüngsten der U8 und U9 bekamen je einen kleinen Pokal und einen Ball. Wieder hatte Jugendleiter Uwe Steinle viele Helfer an beiden Tagen sowie bei der Vorbereitung.

C-Junioren: Sieger wurde die SGM Ehingen-Süd/Dettingen III. Halbfinale: Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker II – SGM Bussen/Unlingen 3:2, Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen I – TSV Blaustein 2:4 (nach 9-m-Schießen). Endplatzierung: 1. Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker II durch 1:0 nach Verlängerung gegen 2. TSV Blaustein, 3. Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen III durch 3:1 gegen SGM Bussen/Unlingen, 5. JSG Riedlingen durch 4:0 gegen 6. SSV Emerkingen, 7. Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen I durch 3:1 gegen 8. FV Altheim, 9. SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen durch 3:1 gegen 10. SV Sulmetingen.

D-Junioren: Sieger wurde der FV Biberach. Halbfinale: FV Neufra – FV Biberach 2:3, SGM Ehingen-Süd/Rottenacker III – Olympia Laupheim 2:0. Endplatzierung: 1. FV Biberach durch 1:0 gegen 2. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker III, 3. Olympia Laupheim durch 4:0 gegen 4. FV Neufra, 5. VfL Munderkingen durch 2:2 (1. Tor) gegen 6. SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen, 7. SV Oberdischingen durch 2:1 gegen 8. SV Sulmetingen, 9. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I durch 3:1 gegen 10. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II.

E-Junioren: Der VfL Munderkingen gewann das Finale gegen Öpfingen. Halbfinale: SG Öpfingen – SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II 4:0, VfL Munderkingen – FV Neufra 3:1. Endplatzierung: 1. VfL Munderkingen durch 1:0 gegen 2. SG Öpfingen, 3. FV Neufra durch 3:0 gegen 4. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker II, 5. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker I durch 3:1 gegen 6. SV Granheim, 7. TSG Rottenacker durch 2:1 nach 9m-Schießen gegen 8. SV Sulmetingen, 9. SV Schemmerhofen durch 4:2 gegen 10. SGM Dettingen/Griesingen.

Viel Spaß bei den Jüngsten

Bei den F-Junioren gilt „Erlebnis vor Ergebnis“, sagte Uwe Steinle.

U9 (F1): Es gewann der VfL Munderkingen. Endplatzierung: 1. VfL Munderkingen, 2. SSV Ehingen-Süd, 3. SG Altheim, 4. Wacker Biberach, 5. TSG Rottenacker, 6. SV Mietingen. Ehingen-Süd gewann viermal und spielte einmal Unentschieden.

U8 (F2): Hier gewannen der SSV Ehingen-Süd und die SGM Achstetten jeweils vier Spiele und spielten einmal unentschieden. Endplatzierung: 1. SSV Ehingen-Süd, 2. SGM Achstetten, 3. TSG Ehingen, 4. SV Mietingen, 5. SG Altheim, 6. Wacker Biberach.