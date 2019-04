Fünf Meistertitel für die Jugend des SC Berg

Die Tischtennis-Jugendmannschaften des SC Berg dürfen sich über ein sensationelles Saisonergebnis freuen: Gleich fünf der neun Jugendmannschaften des SC stehen am Saisonende an der Tabellenspitze und somit in der Meisterliste des Tischtennis Bezirks Ulm.

Am letzten Spieltag konnten sich die Mädchen U12 I wie erwartet die Meisterschaft in der Mädchen U12 Bezirksliga sichern. Die ganze Rückrunde über waren die Berger Mädels eine Klasse für sich: In sieben Spielen gaben Klara Dalheimer, Laura Wagner, Antonia und Theresa Egle nur ein einziges Einzel ab. Die Doppelbilanz war mit 10:0 lupenrein. Auch das letzte Spiel gegen den Tabellenzweiten TSV Illertissen war eine klare Sache: Nur zwei Sätze im Doppel wurden abgegeben, alle anderen Begegnungen endeten mit 3:0 Sätzen zum 6:0 für Berg. Somit dürfen sich die Mädels mehr als verdient als Meister feiern lassen.

Spannend fast bis zur letzten Minute war es bei den Jungen U18 II. Dieses Team musste die Saison über immer wieder Spieler an andere Teams abgehen und konnte deshalb häufig nicht mit der stärksten Aufstellung spielen. Dadurch gingen immer wieder Punkte gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld verloren. Da jedoch auch die anderen guten Mannschaften immer wieder patzten, hatte es der SC Berg II es am letzten Spieltag gegen den Zweitplatzierten TSV Blaubeuren selbst in der Hand: Mindestens ein 5:5 war nötig, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Dies gelang in einem spannenden Spiel, das am Ende der SC Berg II mit 6:3 für sich entscheiden konnte. Somit war die Meisterschaft und der Aufstieg in die Jungen U18 Bezirksliga gesichert. Maßgeblich zum Erfolg bei trugen Bastian Weber mit einer Rückrundenbilanz von 6:4 und der erst zehnjährige Nico König mit einer für einen so jungen Spieler sensationellen 6:2 Bilanz. Überragend war Lea Scheuing mit 13:1 Siegen über die gesamte Saison und 8:0 im Doppel mit drei verschiedenen Partnern.

Die dritte Mannschaft, die am letzten Spieltag Meister wurde, waren die Jungen U12 III. Das Team mit vier Neueinsteigern wurde erst zur Rückrunde neu in der untersten Jungen U12 Spielklasse gemeldet, der Bezirksliga Gruppe drei. Schnell zeigte sich, dass die Jungs innerhalb kürzester Zeit in der Talentschmiede der SC Berg und in der Talentförderung bei TTBW Landestrainer Daniel Behringer schon einiges gelernt hatten. Ben Kneer glänzte mit einer überragenden 11:1 Bilanz und Micha Rueß war fast genauso gut mit 11:3. Auch Kajetan Schneider hatte mit 4:7 einen ordentlichen Start in seine Tischtennis-Karriere. Da Tim Schweiger (1:3) nicht so oft spielte, durften einige andere Berger U12er aushelfen. Am meisten zur Meisterschaft trug von diesen Felix Weber mit einer 8:0 Bilanz bei. 10:1 Doppel gaben den Rest. So wurden fast alle Spiele gewonnen. Nur gegen den TTC Ehingen, die gegen Berg in Bestbesetzung antraten, setzte es eine 2:6 Niederlage. So wäre auch der 6:2 Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Öpfingen nicht ausreichend gewesen, um die Tabellenspitze zu besteigen. Da jedoch Ehingen überraschend gegen den SSV Ulm 1846 II patzte, wurde der SC Berg III doch noch unerwartet, aber verdient Meister.

Schon vor dem letzten Spieltag hatten sich die Jungen U12 I und Jungen U12 II die Meisterschaft gesichert (wir haben berichtet).

Auch die Teams, die nicht Meister wurden, haben die Saison überwiegend erfolgreich abgeschlossen. Die überregional spielenden Mädchen U18 I (Landesliga) und Jungen U18 II (Landesklasse) schlossen in der Tabellenmitte ab. Das war insbesondere bei den Jungen unerwartet gut. Auch die neu zur Rückrunde gemeldeten Mädchen U12 II erreichten auf Anhieb den 5. Platz. Nur die Jungen U18 III waren in der Kreisliga A noch etwas überfordert und wurden zweitletzte.