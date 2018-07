Fünf Klassen feiern Abschied von der Realschule

118 Schüler haben am Donnerstag in der Lindenhalle ihren Abschied von der Realschule Ehingen gefeiert. Fünf Klassen, eine mehr als im Vorjahr, nahmen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang.

Klasse 10 a (24 Schüler) aus Ehingen Sebastian Abele, Arman Graf, Matthias Rost, Luis Totin, Marc Weber und Lina Safreider aus Allmendingen Hannes Erne, Nick Haberbosch, Jonathan Kruspel, Kevin Treß und Fenja Geißelhart, aus Altsteußlingen Anna Giera, aus Berkach Dejan Sanfilippo, aus Blienshofen Sophia Maigler, aus Dellmensingen Mika Vogel, aus Ennahofen Jonas Locher, aus Erbach Lisa-Marie Eilts, aus Frankenhofen Marina Mayer, aus Gerhausen Elif Çelik und Sarah Has, aus Grötzingen Ines Lamparter, aus Heufelden Lena Kneißle, aus Oberdischingen Pia Lindinger, aus Volkersheim Yusuf-Mert Özdemir

Klasse 10 b (27 Schüler) aus Ehingen Dario Sanzio Colloca, Andy Stippe, Selman Tetik, Pia Behmüller, Vanessa Luppold, Seray Sekizler und Yasmin Spiegel, aus Allmendingen Florian Egle, Lukas Knab, Samuel Spöhr, Vincent Stohr, Joey Wiest, Talitha Graf, Anna-Sophie Henkel, Emely Meinhart und Sofia Turiello, aus Altbierlingen Michelle Braig, aus Hausen ob Allmendingen Timo Keller, aus Nasgenstadt Alina Edel, aus Oberdischingen Theresa Volz, aus Öpfingen Daniel Engel, Maximilian Geiselhart, Philipp Rechtsteiner und Simon Sayer, Laura Engel und Melis Kükükceylan, aus Rottenacker Morice Hadur .

Klasse 10 c (23 Schüler) aus Ehingen Tim Braig, Anes Nivecic, Jakub Pakonski, Alexander Siebert, Seyda Cetinkaya, Nina Egle und Lea Grgic, aus Allmendingen Jan Gutsche und Mutafa Öztürk, aus Altbierlingen Lukas Knupfer, aus Altheim Theresa Hinterreiter und Anika Ramminger, aus Berg Marine Zimmermann, aus Dintenhofen Leon Braig, Sebastian Walter und Laura Kucharski, aus Hausen Thomas Meixner und Liah Raimondo, aus Heufelden Danilo Kiralj und Nadine Fuchs, aus Niederhofen Andrea Ott, aus Pfraunstetten Thomas Braun, aus Schwörzkirch Tamara Wilheilm.

Klasse 10 d (23 Schüler) aus Ehingen Noah Curic, Baris Demertji, David Gepting, Marco Schäfer, Yusuf Tanrikut, Lisa-Marie Belis, Alina Curic, Daniela Reck, Lena Sadighi, Berra Yildirim und Daniela Zel, aus Altbierlingen Thomas Mayer, aus Berkach Selina Breimayer , aus Dächingen Jan Holzmann und Tanja Majer, aus Dettingen Simon Braig, Colin Röder und Christina Halder, aus Granheim Marcel Rapp, aus Kirchen Jeremias Bailer, aus Mundingen Natalie Scherb, aus Schlechtenfeld Johannes Stiehle.

Klasse 10 e (21 Schüler) aus Ehingen Musa Can Kocak, Philipp Petrik, David Rybinski, Tom Schreiber, Vanessa Bedronka, Laura Erbes, Dilara-Nur Fakili, Vivijen Geiselhart, Ceren Kocer, Michelle Sintschenko und Le Hoa Tran, aus Dintenhofen Marcel Tebel, aus Griesingen Chiara Mall, Laura Mast, Svenja Mast, Lena Payer, Judith Stiehle und Jenny Wilhelm, aus Hausen o.U. Sabrina Maier, aus Nasgenstadt Leon Hertenberger, aus Oberdischingen Enis Parlak.

Preisträger sind: Hannes Erne, Anna Giera, Ines lamparter, Sophia Maigler, Marina Mayer, Pia Behmüller, Melis Kükükceylan, Sebastian Walter, Nadine Fuchs, Lea Grgic, Marine Zimmermann, Marcel Rapp, Johannes Stiehle, Lisa-Marie Belis, Daniela Reck,Lena Payer und Michelle Sintschenko.