Fünf Ehinger stellen sich der Heilbronn Challenge

Fünf Triathleten des Denkinger-Logisitk-Triathlon-Teams Ehingen sind bei der Challenge Heilbronn auf der Mitteldistanz gestartet. Neben einigen bekannten Profis wie Sebastian Kienle (Ironman-Sieger 2014) sowie Laura Philipp (schnellste deutsche Langdistanz-Athletin) gingen die Ehinger auf die anspruchsvolle Strecke. Schon das Einschwimmen im 15,6 Grad kalten Neckar war eine der ersten Herausforderungen am Wettkampftag. Morgens um 8.30 Uhr fiel dann für die fünf Ehinger Triathleten der Startschuss und es galt für sie, zum Auftakt die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke zu bewältigen. Anschließend ging es in die für 3500 Sportler ausgelegte, gut einen Kilometer lange Wechselzone, um sich für das Radfahren auszurüsten. Die anspruchsvolle Radstrecke mit insgesamt 1070 Höhenmetern über 84 Kilometer verlangte den Athleten einiges an Kondition und vor allem bei den Abfahrten fahrerisches Können ab. In der letzten Disziplin mussten dann noch 21 Kilometer in drei Runden durch die Heilbronner Innenstadt gelaufen werden. Die zahlreichen Fans an der Strecke sorgten für eine gute Stimmung und die gegen Mittag erschienene Sonne sorgte für angenehme Lauftemperaturen. Schnellster Ehinger war Philipp Rieger mit der Zeit von 4:47 Stunden.