Führungen am Tag des offenen Denkmals

Mehr als 7500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten öffnen am 25. Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, ihre Türen. Davon allein rund 900 in Baden-Württemberg, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn als bundesweite Koordinatorin der Aktion mitteilt. Auch im Alb-Donau-Kreis gibt es Führungen und Aktionen.

Die evangelische St.-Franziskus-Kirche in Erbach ist an diesem Tag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Klaus-Jürgen von Altrock wird um 16 Uhr eine Führung durch die Kirche anbieten, die 1476 mit gotischem Chor errichtet und im 18. Jahrhundert nach einem Brandschaden barockisierend erneuert wurde.

In Oberdischingen öffnet der Kanzleibau seine Pforten – zwischen 11 und 17 Uhr. In dem hufeisenförmigen Gefängnisbau von 1767 gibt es eine Dokumentation zum Ersten Weltkrieg.

In Schelklingen öffnet das historische Stellwerk 1 von 9 bis 16 Uhr. Das Bauwerk wurde 1901 errichtet und war bis 1992 in Betrieb. Das ehemalige Pumpwerk in Teuringshofen nimmt ebenfalls am Tag des offenen Denkmals teil und hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ein altes Wasserrad von 1870, Pumpen und Gerätschaften sind noch erhalten. Führungen nach Bedarf gibt Dieter Schrade.

In Munderkingen öffnet die St. Martinskapelle von 14 bis 17 Uhr. Führungen zum sakralen Gebäude, das erstmals im Jahr 1307 erwähnt wurde, geben Michael Lohner und Winfried Nuber um 14.30 und 16 Uhr.

Eine fünfstündige Führung entlang des Neandertalwegs von Lindenau inklusive Höhlenführungen bietet Günther Krämer vom Lonetalverein um 10 Uhr an, Treffpunkt ist die Hohlenstein-Höhle.

Ebenfalls mit dabei sind die katholische St.-Michael-Pfarrkirche in Hüttisheim (14 bis 17 Uhr, Führungen um 14 und 15.30 Uhr) sowie die St. Stephanus-Kirche in Westerheim (11 bis 17 Uhr, Führungen um 14 und 16 Uhr).