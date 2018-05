Förderverein erwacht aus Dornröschenschlaf

Gegeben hat es den Förderverein an der Grundschule im Alten Konvikt schon vor beinah 20 Jahren, doch seit vielen Jahren lag er brach. Nun haben Thomas Rehner und seine Mitstreiterinnen ihn wieder aktiviert. „Damals hatte sich der Förderverein vor allem der Hausaufgabenbetreuung gewidmet, doch seitdem es die verlässliche Grundschule gibt und Hausaufgabenbetreuung vom Kinderschutzbund übernommen wurde, schliefen die Aktivitäten ein“, erzählt Michael Hamm, der damalige Vorsitzende.

Thomas Rehner hat die Idee wieder aufgenommen. Doch die Ziele von damals haben sich geändert. Der gemeinsame Chor mit der Schmiechtalschule erfordert einen Bustransfer von Schule zu Schule, der im Jahr 800 Euro kostet, die Finanzierung hängt in der Luft. Diese Kosten will der Förderverein, der bislang 30 aktive Mitglieder hat, aufbringen. Waldpädagogik, Musikinstrumente und Bücher für die Schulbibliothek sind andere Dinge, die der Verein unterstützen will.

Mitgliedsbeiträge, Wettbewerbe der Banken Altkleidersammlungen und Schulfeste sollen bei der Beschaffung der Mittel dienen. Thomas Rehner ist erster Vorsitzender, Sabine Aierstock zweite Vorsitzende, Carolin Baur Kassiererin und Margot Frankenhauser Schriftführerin.