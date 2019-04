Fäaschtbänkler reißen alle vom Hocker

Fäaschtbänkler heißt die Band, die zur Zeit bei der Jugend angesagt ist. Mit dem Engagement für das Frühlingsfest hat der Musikverein Dächingen wieder einmal alle Festzeltrekorde der Gegend geschlagen. Mehr als 2000 Besucher jubelten am Samstag den fünf Musikern aus der Ostschweiz zu.

Ein extra großes Zelt von 55 Metern Länge und 30 Metern Breite musste geordert werden, als sich schon im Vorverkauf ein Rekordbesuch abzeichnete, der den Rahmen der gewöhnlichen Festzeltgröße einfach gesprengt hätte. Beim Woodstock der Blasmusik in der oberösterreichischen Gemeinde Ort im Innkreis hatten die Vereinsverantwortlichen den Wert der Band erkannt, spontan auf sie gesetzt und gewonnen. „Einfach nur mega Wahnsinn! Wer nicht dabei ist, hat was verpasst“, postete ein Fan live im Internet und drückte damit aus, was alle spürten: Nichts ist zur Zeit besser als Fäaschtbänkler

Die fünf jungen Männer mischen alle Musikstile ineinander und schaffen daraus einen unverwechselbaren Sound. Mitten im Takt wechseln sie den Titel. Auf „What will we do with the drunken sailor“ folgt übergangslos „I did it my way“ und darauf „Das Bier im Zelt war kühl und frisch“. „Schatzilein, du musst nicht traurig sein“, „Hello Mary Lou“, „Oh happy day“ und Slavo Avseniks Züriseewalzer ergeben einen weiteren ungewöhnlich erregenden Stimmungsaufschwung. Können ist hier gar keine Frage. Marco Graber, Andreas Frei, Michael Hutter, Roman Wüthrich und Roman Pizio können einschließlich Rock alles so perfekt, dass es einen spontan vom Hocker reißt, sofern man überhaupt einen Sitzplatz gefunden hat. In St. Galler Mundart gibt Andreas seine wenigen Ansagen von sich, und die Schwabenkinder kapieren problemlos.

Vom Promibonus der Fäaschtbänkler profitierten die Ehgnerländer als Vorband, die sich durch die Professionalität der Show ihrer Nachfolger würdig erwiesen. Die Wahl einer Miss Ehgnerländer war ein Stimmungshöhepunkt.

„Alles klar mit Metallica?“ lautete die Frage am Freitag, als Schreyner, die neue Formation der Ur-FACE-Besetzung, die Rockmusikfans verzückte. Supergut kamen Gesang und virtuoses Saitenspiel. Essen und Blasmusik im Zelt war am Sonntag angesagt. Im Freien reihten sich wieder viele Oldtimer zur Besichtigung. Am heutigen Abend gibt „Herz-Ass“ eine Abschiedsvorstellung.