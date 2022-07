Exkursion rund um Braugetreide

Die Museumsgesellschaft Ehingen bietet am Samstag, 23. Juli, im Rahmen der Ausstellung „Bier – von der Aussaat bis zum Ausschank – Wie Ehingen zur Bierkulturstadt wurde“ eine begleitende Exkursion an zum Thema „Anbau und Ernte von Braugetreide“ beim Biolandhof Häußler in Schwörzkirch an.

Es sollen unter anderem die Fragen beantwortet werden, wie Braugetreide angebaut wird, welche Sorten geeignet sind und welche nicht, welche Probleme bei der Ernte, Lagerung und Vermarktung auftreten können, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Außerdem werden auf dem Hof Häußler Linsen angebaut, für die Braugerste als Stützfrucht dient.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr beim Biolandhof Häußler in Allmendingen-Schwörzkirch, Hochsträß 20. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person. Um Anmeldung bis Montag, 18. Juli, bei Jürgen Braun, Telefon 0173/468 9084 oder per E-Mail an info@museumsgesellschaft-ehingen.de, wird gebeten.