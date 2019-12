Evangelische Kirche setzt neue Räte ein

Die Amtszeit des Kirchengemeinderats beginnt in den Gemeinden der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit der Verpflichtung der gewählten Mitglieder. Sieben jetzige Kirchengemeinderäte hat die evangelische Kirchengemeinde Ehingen am Sonntag in ihr Amt eingeführt.

Vor dem Einzug zu dem von der Kantorei musikalisch umrahmten Abendmahlsgottesdienst zum vierten Advent stellten sich ausgeschiedene, bisherige und neu gewählte Räte mit den Pfarrerinnen Susanne Richter und Margot Lenz zum gemeinsamen Foto auf.

Aus dem Dienst an der Gemeinde entlassen wurden Ursula Mittag, Erik Daumann-Hettenbach, Armin Gaumann, Siegfried Schrade und Ingeborg Schramm. Ins Amt verpflichtet wurden die bisherigen Räte Christine Bräuning, Dorothea Brinkschmidt-Haase, Andreas Kästle und Marlis Ratzinger sowie die neuen Ratsmitglieder Ina Grab, Stephanie Hettenbach und Maximilian Schulz nach Ablegung des Versprechens: „Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut wird, und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt wird. Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.“

Die von den Pfarrerinnen Susanne Richter und Margot Lenz geleitete Feier wurde von der Kantorei unter der Leitung von Christoph Mehner bereichert mit „Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt“ von Christoph Willibald Gluck, „Lasset uns frohlocken, es nahet der Heiland“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel und „Die wunderbarste Zeit ist nah“ von John Rutter. Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Kirchenbesucher zum Kaffee mit gemeinsamem Weihnachtsliedersingen ins Jugendheim eingeladen.